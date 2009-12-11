Астерикс и Обеликс. История, давшая авторам деньги и карьеру

В этом сезоне Франция празднует 50-летие создания своего популярного комиксового героя – Астерикса.

Ровно 50 лет тому назад, в конце осени 59-го, французский журнал «Пилот» напечатал самый первый комикс про Астерикса и его друга Обеликса. Тираж 6 тысяч экземпляров разошелся мгновенно. А с того времени общий тираж 33 книжек на 107 языках планеты составил более чем 325 миллионов экземпляров.

Мэрия Парижа решила праздновать этот юбилей. Все туристические объекты столицы тем или иным способом стали напоминать про героев французских зарисовок. А в музее Средневековья открыли грандиозную выставку стародавних и современных скетчей автора «Обеликса» Альбер Удерзо. До нынешнего времени автор любит вспоминать, что нашел образ своего героя за 15 минут, это произошло с помощью Рене Госсини.

Альбер Удерзо:

- Нам известна история римлян и галлов из учебников, но неожиданно решили сделать ее веселой. Так и родилась история, которая дала своим авторам все: деньги, продолжительную карьеру, хорошее настроение по жизни.

Кроме комиксов про Астерикса сняли ряд художественных фильмов и юмористических телесериалов. Битва галлов и римлян затянулась.

Автор до сих пор не устает напоминать:

- Я всегда подчеркиваю, особенно в Германии, чтобы не воспринимали Астерикса галльским военным, он, скорее, их – немецкий.

Но дело не в этом, французы до такой степени гордятся их героем, что во время юбилея в воздух подняли целый авиационный эскадрон. Эти самолеты, будто в мультфильме, нарисовали на облаках образ галла Обеликса. Пусть он живет еще много лет и поколений.