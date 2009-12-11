Сумерки-2. Сага. Новолуние. Как создавались спецэффекты?

Интервью создателей второй серии вампирного опуса «Сумерки-2. Сага. Новолуние» о том, как делались спецэффекты в фильме.

Поклонники первого фильма, в котором рассказывалось об истории любви вампира и простой девушки, вместо сентиментального продолжения получили множество новых боев и героев, а не качество психологических отношений.

Спецэффекты с оборотнями занимают одно из центральных мест в фильме.

Тэйлор Лотнер, актер:

- «Новолуние» — это жанр «Экшн».

Крис Вайц, режиссер:

- Мир оборотней - вот, что заинтересовало меня. В этом фильме много сцен, где мы использовали новые CGI технологии. Я следил за тем, чтобы все детали напоминали настоящего волка. Каждого животного создавали индивидуально. Характер каждого волка соотносился с характером одного из братьев. В отношениях между героями начинает преобладать принцип: «Или убиваем мы, или убьют нас».

Алекс Мороз, актер:

- Мой герой - Сэм, лидер волчьей стаи. Если говорить честно, 2/3 от общего количества кинокритиков оказались недовольными этим фильмом.

Примерно такая же ситуация и среди зрителей. Популярность второй серии основывается на успехах первой.

Обратите внимание, у животных в фильме осмысленные взгляды, это сделала компьютерная графика.

Кристен Стюарт, актриса:

- Много моментов делают вторую серию более чувствительной, анимационной и дикой.

Отличный экшн. Правда, первая серия была, в отличие от второй, превосходным и необычным фильмом.