Безумный проект

Выставка глупых и никчемных предметов, предназначение которых сомнительно и неадекватно.

Это мероприятие многие окрестили бы невозможной глупостью. На самом деле, то, что мы видим, организует Нью-Йоркская школа новых технологий, задача которой - углублять представления людей. Там можно выдумывать все — робота, который рисует; белочку, которая теряет свою голову; обувь, которая одновременно является корнями дерева. Можно придумать любую незамысловатую историю, которая будто бы растолковывает смысл этих вещей.

Мишель Майер, художник:

- Эти ботинки обеспечивают связь с планетой. Они для медитации. Одеваешь их и ощущаешь вибрацию, которая учит тебя языку деревьев.

А это видим необычный музыкальный музей.

Майкл Розенталь, исследователь:

- Самая старинная из этих бутылок - X века, в ней хранится звук старинных батареек, которые нашли в Багдаде. А есть звуки XVIII века с рыбного рынка в Сицилии.

Следующий художник назвал свою инсталляцию «компьютер бреда».

Том Герхард, исследователь:

- Он позволяет вам играть в грязи. Грязь передает в компьютер поверхностную типологию, а эта информация позволяет оператору разработать условия компьютерной игры.

Тут можно придумывать самые разные глупости. Главное, чтобы они оказались смешными.

Александр Ридер, парфюмер:

- Представьте, что вы смешиваете коктейль. Это кольцо нужно бросить в бокал, тогда ваша девушка сразу изменит свое плохое настроение на хорошее.

Следующая очевидная глупость — рыбная валюта.

Зоя Фраде, исследователь:

- Финансы пугают людей, а нужно, чтобы было приятно. На моей рыбной бирже можно играть без риска и проигрыша.

Ряд выдумок бесконечен — непонятное пианино, странноватое кино или абсолютно сумасшедшее освещение. Ничто не запрещено.