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Аспирант из Гродно разработал новую методику для определения подлинности предметов искусства

01 февраля 2017 17:14
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Новости Беларуси. Аспирант Гродненского университета имени Янки Купалы Николай Курьян изобрел методику, которая позволяет с высокой точностью определить подлинность картины.

Молодой ученый также может вычислить время создания живописного полотна.

Разработка уже была протестирована в музеях Гродно и Гомеля и отмечена стипендией Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Курьян, аспирант Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
После того, как прибор прогрелся, производится его калибровка. Для этого берется известный химический элемент, допустим цинк.

Аспирант из Гродно разработал новую методику для определения подлинности предметов искусства-1

Николай Курьян объясняет сложный принцип работы анализатора. Прибор изготовили в Академии наук Беларуси. Именно под эту машину аспирант разработал свою уникальную методику.

За большим количеством терминов и сложных научных процессов скрывается реальная польза для общества.

Николай Курьян:
В качестве анализируемых объектов мы обычно используем, например, картину неизвестного художника. Искусствоведы, допустим, предполагают, что картина принадлежит Малевичу или Шагалу. Мы берем и отснимем те же цвета в уже известной картине и производим анализ уже спектров полученных.

И тогда уже можно установить авторство наверняка. Над этим Николай Курьян работал 2 года совместно старшими учеными-коллегами и искусствоведами. Сегодня труд оценен по достоинству.

Аспирант из Гродно разработал новую методику для определения подлинности предметов искусства-4

Славомир Ануфрик, заведующий кафедрой лазерной физики и спектроскопии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Николай мой аспирант, третий год обучения у него. И я хочу сказать, что он очень напористый и весьма энергичный. Сейчас заметен прогресс, у него достаточно много уже публикаций.

Лада Рудикова, заведующий кафедрой современных технологий программирования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Очень довольна, что есть такие молодые и креативные люди, которым интересен не только денежный вопрос, интересен процесс исследования. Именно в таких людях, наверное, заключается будущее нашей Беларуси.

Гродненский государственный историко-археологический музей расположен в старинном Королевском замке. Здесь собраны около 7000 ценностей разных эпох.

И именно в этих стенах впервые опробовали изобретение молодого ученого.

Аспирант из Гродно разработал новую методику для определения подлинности предметов искусства-7

Галина Буро, СТВ: 
На этой картине нет абсолютно никакого указания на дату ее создания. Мы уже провели анализ и сейчас узнаем его результаты.

Николай Курьян:
Спектральный анализ указывает на то, что эта картины была создана в ХІХ  веке.

Конечно, обработка результатов – процесс небыстрый, занимает несколько дней. Но не искусством единым – спектр применения разработки широк. Сейчас Николай анализирует химические свойства отечественной плитки и размышляет, как сделать ее долговечнее. Исследовал и пески местных карьеров, где добывают строительные материалы.

Методикой гродненского аспиранта уже заинтересовались белорусские предприятия.

# Культура # Изобретения # Фотофакт # Галина Буро # Николай Курьян # Славомир Ануфрик # Лада Рудикова

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