Аспирант из Гродно разработал новую методику для определения подлинности предметов искусства
Новости Беларуси. Аспирант Гродненского университета имени Янки Купалы Николай Курьян изобрел методику, которая позволяет с высокой точностью определить подлинность картины.
Молодой ученый также может вычислить время создания живописного полотна.
Разработка уже была протестирована в музеях Гродно и Гомеля и отмечена стипендией Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Курьян, аспирант Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
После того, как прибор прогрелся, производится его калибровка. Для этого берется известный химический элемент, допустим цинк.
Николай Курьян объясняет сложный принцип работы анализатора. Прибор изготовили в Академии наук Беларуси. Именно под эту машину аспирант разработал свою уникальную методику.
За большим количеством терминов и сложных научных процессов скрывается реальная польза для общества.
Николай Курьян:
В качестве анализируемых объектов мы обычно используем, например, картину неизвестного художника. Искусствоведы, допустим, предполагают, что картина принадлежит Малевичу или Шагалу. Мы берем и отснимем те же цвета в уже известной картине и производим анализ уже спектров полученных.
И тогда уже можно установить авторство наверняка. Над этим Николай Курьян работал 2 года совместно старшими учеными-коллегами и искусствоведами. Сегодня труд оценен по достоинству.
Славомир Ануфрик, заведующий кафедрой лазерной физики и спектроскопии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Николай мой аспирант, третий год обучения у него. И я хочу сказать, что он очень напористый и весьма энергичный. Сейчас заметен прогресс, у него достаточно много уже публикаций.
Лада Рудикова, заведующий кафедрой современных технологий программирования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Очень довольна, что есть такие молодые и креативные люди, которым интересен не только денежный вопрос, интересен процесс исследования. Именно в таких людях, наверное, заключается будущее нашей Беларуси.
Гродненский государственный историко-археологический музей расположен в старинном Королевском замке. Здесь собраны около 7000 ценностей разных эпох.
И именно в этих стенах впервые опробовали изобретение молодого ученого.
Галина Буро, СТВ:
На этой картине нет абсолютно никакого указания на дату ее создания. Мы уже провели анализ и сейчас узнаем его результаты.
Николай Курьян:
Спектральный анализ указывает на то, что эта картины была создана в ХІХ веке.
Конечно, обработка результатов – процесс небыстрый, занимает несколько дней. Но не искусством единым – спектр применения разработки широк. Сейчас Николай анализирует химические свойства отечественной плитки и размышляет, как сделать ее долговечнее. Исследовал и пески местных карьеров, где добывают строительные материалы.
Методикой гродненского аспиранта уже заинтересовались белорусские предприятия.