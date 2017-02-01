Аспирант из Гродно разработал новую методику для определения подлинности предметов искусства

Новости Беларуси. Аспирант Гродненского университета имени Янки Купалы Николай Курьян изобрел методику, которая позволяет с высокой точностью определить подлинность картины. Молодой ученый также может вычислить время создания живописного полотна. Разработка уже была протестирована в музеях Гродно и Гомеля и отмечена стипендией Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Николай Курьян, аспирант Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

После того, как прибор прогрелся, производится его калибровка. Для этого берется известный химический элемент, допустим цинк.

Николай Курьян объясняет сложный принцип работы анализатора. Прибор изготовили в Академии наук Беларуси. Именно под эту машину аспирант разработал свою уникальную методику. За большим количеством терминов и сложных научных процессов скрывается реальная польза для общества. Николай Курьян:

В качестве анализируемых объектов мы обычно используем, например, картину неизвестного художника. Искусствоведы, допустим, предполагают, что картина принадлежит Малевичу или Шагалу. Мы берем и отснимем те же цвета в уже известной картине и производим анализ уже спектров полученных. И тогда уже можно установить авторство наверняка. Над этим Николай Курьян работал 2 года совместно старшими учеными-коллегами и искусствоведами. Сегодня труд оценен по достоинству.

Славомир Ануфрик, заведующий кафедрой лазерной физики и спектроскопии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Николай мой аспирант, третий год обучения у него. И я хочу сказать, что он очень напористый и весьма энергичный. Сейчас заметен прогресс, у него достаточно много уже публикаций.

Лада Рудикова, заведующий кафедрой современных технологий программирования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Очень довольна, что есть такие молодые и креативные люди, которым интересен не только денежный вопрос, интересен процесс исследования. Именно в таких людях, наверное, заключается будущее нашей Беларуси. Гродненский государственный историко-археологический музей расположен в старинном Королевском замке. Здесь собраны около 7000 ценностей разных эпох. И именно в этих стенах впервые опробовали изобретение молодого ученого.

Галина Буро, СТВ:

На этой картине нет абсолютно никакого указания на дату ее создания. Мы уже провели анализ и сейчас узнаем его результаты.