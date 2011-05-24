В Витебске открылась выставка редких православных книг

В областном краеведческом музее представлено более 40 изданий.

Среди раритетов — евангелие Почаевской лавры 18 века, Библия с цветными гравюрами изданная в начале XX столетия, а также факсимильное издание книги XVI века «Житие святого благоверного князя Александра Невского».

Экспозиция дополнена современной православной и богослужебной литературой. На особом месте — предметы археологических раскопок, датированные XI-XIII столетиями, а также первая найденная на территории Беларуси берестяная грамота, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».