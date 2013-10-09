Археологи проводят раскопки усадьбы рода Достоевских в Беларуси

Новости Беларуси. Новые страницы в истории рода Достоевских. На земле предков великого писателя проводятся масштабные археологические исследования. Уже найден фундамент главного усадебного дома и его пристройки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Башков, ведущий специалист по археологии унитарного предприятия «Брестреставрацияпроект»:

Когда выходишь из главного здания - господского дома - направо кухня. Так идет и по описанию инвентаря 18 века, так археологией и подтверждается.

Господский дом - пять жилых комнат, несколько подсобных помещений. Такая экскурсия по родовому «гнезду» Достоевских, еще недавно казалась несбыточной мечтой. Прямые предки Федора Михайловича, род Иртищевых, во владения эти земли получили в 16 веке: несколько деревень, среди которых село Достоево, по названию которого и получил фамилию весь род. На белорусской земле Достоевские прожили около 200 лет.

Александр Башков:

Они здесь проживают до 70-х годов 17 века, потом, к сожалению, у них возникают некоторые экономические проблемы и они усадьбу перепродают. Потом начинается целый ряд переходов этой усадьбы из рук в руки.

Несмотря на то, что пока картина раскопок полностью совпадает с данными в документальных источниках, делать громкие заявления ученые опасаются. Но о том, что вскрытые постройки — остатки того самого имения, говорят, почти со 100% уверенностью.

Виталий Пилипович, преподаватель Брестского государственного университета имеин А.С.Пушкина:

Металлодетектор зафиксировал здесь сигнал — цветной металл. Это монета «солид», середины 17 века.

Более 50 монет, тысячи фрагментов керамики, посуды, столовые приборы: о том, что найденный фундамент — некогда был частью дома пусть и не богатого, но шляхетского рода, говорят многочисленные находки.

На археологических раскопках история оживает. И перед нами картины из повседневной жизни обитателей этой усадьбы. В одном из раскопов археологи обнаружили останки собаки. Скорее всего, она погибла во время одного из пожаров, который бушевал в доме.

Значение этих раскопок трудно переоценить даже в рамках всего союзного государства. Совместный проект Беларуси и России предусматривает не только дальнейшее проведение раскопок усадьбы, но и ее последующее восстановление.

Вячеслав Гарбузов, заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома:

Еще в 2011 году на уровне двух правительств, между премьер-министром Республики Беларусь и премьер-министром Российской Федерации была договоренность о том, что этот объект будет восстановлен за счет средств Союзного государства. В настоящее время разработана концепция восстановления усадьбы Достоевских с последующей музеификацией - создание литературно-краеведческого музея имени Фёдора Михайловича Достоевского.

Раскопки идут второй сезон. Главная задача не просто открыть фундаменты поместья, а собрать как можно больше информации о том, как выглядело имение несколько веков назад. Потом все материалы будут переданы архитекторам, которым по крупицам придется восстанавливать внешний облик строения. По замыслу, к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича, в деревне Достоево будет создан культурно-просветительный центр.