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История Романовых в фотографиях: в Минске проходит выставка документов, картин и материалов из личных архивов семьи

16 октября 2014 17:57
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Новости Беларуси. История Романовых в фотографиях. В Минске проходит выставка документов, картин и материалов из личных архивов венценосной семьи. Экспозиция показывает Николай II не только как последнего российского императора, но и как человека близкого к народу. Каждый стенд сопровождают выписки из дневников императрицы Александры. На выставке представлен и белорусский период жизни семьи, а также уникальные фотографии сделанные незадолго до расстрела. 

Вот мать будущего императора Мария Федоровна с маленьким Николаем II. А здесь царь с женой Александрой Федоровной еще до замужества. На этой фотографии юный цесаревич на лошади. История великой династии представлена уникальными экспонатами, привезенными из Царского села в Петербурге, а так же материалами из личных фотоальбомов Романовых.

Илья Сидорович, представитель Могилевской епархии, организатор выставки:
Николай II, отдыхающий в Ливадии, надел на себя форму простого пехотинца. Целый день его не было. Он прошел 20 км в одиночестве в этой форме. Пришел вечером и сказал все недостатки.

Есть в истории венценосной семьи и белорусские страницы — им посвящено несколько стендов. Во время Первой мировой царь находился в могилевской ставке — в то время город был так называемой военной столицей Российской империи. Экспонаты говорят о том, что этот период Николай II прошел бок о бок с народом.

Илья Сидорович, представитель Могилевской епархии, организатор выставки:
Фотография «Завтрак в могилевской ставке с офицерами». Скромно сидит как простой человек среди младших офицеров.

Императрица же с великими княжнами во время первой мировой закончила курсы медсестер. И на фотографиях можно увидеть период, когда они работали в госпитале в операционных. Люди из окружения Анны Федоровны рассказывали, что ее можно было застать подающую эфир, держащую окровавленные бинты. Все время она вела дневники. Записи обрываются накануне смерти.

Посетительница:
Одну строчку прочтите в этих дневниках и вы все поймете. Как семейная жизнь, какие отношения между мужем и женой. Как дети воспитывались. Вы не представляете. Девочки, они все царицы были, но они работали.   

В Екатеринбурге на месте, где была  расстелена царская семья и ее окружение построен православный храм. Туда и сейчас идут люди.

Борис Ганаго, лауреат премии «За духовное возрождение», писатель:
Для меня, это история, это поворотный момент нашей истории,  чему свидетельство многотысячного явления народа. 

# Культура # Выставки в Минске

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