На поиски клада 18 октября всех желающих приглашает Несвижский замок

Новости Беларуси. На «Археологический пикник» 18 октября всех желающих приглашает дворец Радзивиллов.

В 12.00 специалисты Института истории Национальной академии наук Беларуси будут с помощью металлоискателей исследовать территорию, где предположительно могут находиться фамильные ценности.

Понаблюдать за процессом туристы смогут во внутреннем дворе дворца - там будет установлен экран. «Археологический пикник» станет чем-то вроде немецкого Октоберфеста.

Посетителям музея-заповедника предлагают глинтвейн.

Туристы получат возможность стать свидетелями разгадки семейной тайны, которая хранилась 75 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.