Анна Захарина, руководитель фольклорного ансамбля «Сунiчка» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» г.Минска на СТВ

Какого возраста ваши воспитанники?

Анна Захарина, руководитель фольклорного ансамбля «Сунiчка» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» г. Минска:

В моем коллективе дети начинают петь уже с 5 лет. Потихонечку мы начинаем обучать их, в какой-то игровой фольклорной форме.

Если к Вам просятся маленькие дети, то, может, и родители тоже?

Анна Захарина, руководитель фольклорного ансамбля «Сунiчка» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» г.Минска:

Просятся, да. Были такие случаи и даже выезжали с нами на гастроли в качестве артистов - им это очень интересно. Даже есть семейные династии в нашем коллективе.

В Европе Вы гастролируете гораздо чаще, чем в Беларуси. Как иностранцы узнают о Вашем коллективе и как принимают?

Анна Захарина, руководитель фольклорного ансамбля «Сунiчка» Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» г.Минска:

Самый лучший способ попасть за границу - самопрезентация. Если мы появляемся где-то на каком-то выступлении, фестивале, сразу завязываются какие-то знакомства и приглашение за приглашением появляются в нашем будущем графике… Приглашений всегда много, но я говорю так: «Если одно сработало - то это большая удача!» Заграница очень хорошо относится к фольклору. Объясню почему. Потому что для заграницы белорусский фольклор - это уже экзотика. Даже уже в Польше. Потому что другая манера исполнения, яркие костюмы, потому, что детское творчество в нашей стране на очень высоком уровне и это очень ценится в Европе.