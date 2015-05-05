Премьера спектакля «Белые журавли» Белградского народного театра состоится 5 мая в Минске

Новости Беларуси. Из Белграда в Минск прилетели «Белые журавли». Премьера спектакля, покорившего сербов, состоится 5 мая на белорусских подмостках.

Хип-хоп, балет, опера и даже военный марш – все это вечером увидит зритель. Сюжет спектакля объединил на сцене белорусов и сербов.

Вторая мировая война судьбу стран сделала очень схожей. В борьбе с фашистскими захватчиками государства понесли много жертв.

Автор постановки – известная сербская актриса и режиссер Ивана Жигон. Тему Беларуси и журавлей женщина затрагивает не впервые. 12 лет назад вышел фильм Иваны «Земля под белыми крыльями», посвященный нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ивана Жигон, ведущая актриса Белградского народного театра, режиссер (Сербия):

В конце спектакля танцуют белоруски именно по-сербски, сербы играют советских воинов. Все перемешалось, все наоборот, но именно все, как надо, потому что мы должны быть вместе. Особенно вместе русские, белорусы и сербы воевали против Гитлера.

Лильяна Велимиров, балерина Белградского народного театра (Сербия):

Минск – такой прекрасный интересный город. Складывается такое ощущение, что я дома. Когда мы приехали сюда готовить спектакль, все оказалось на высшем уровне: свет, сцена, танцоры. Наши народы очень похожи. Я считаю, что между нами может быть очень хорошая дружба.