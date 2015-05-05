Память сердца... Военная песня - особая музыкальная летопись своего времени

Песни военных лет - это особая музыкальная летопись своего времени. В них переданы все чувства и эмоции, которые испытали участники Великой Отечественной. Боль утрат и радость победы, тревога о прошлом и надежда на светлое будущее. Годы войны давно минули, но песни о том времени потрясают сердца до сих пор.

Участники народного вокального ансамбля ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Республиканского Дворца Культуры ветеранов «Память сердца» трогательно и с большим душевным трепетом относятся к военным песням. Ведь они – основа их репертуара. Поэтому артисты стараются прочувствовать каждую строчку и донести истинный смысл до зрителя.

Сегодня коллектив активно готовится к празднованию дня Победы. Без их выступления не обходится ни одно 9 мая. В репертуаре этого года – всеми любимые военные песни. К примеру, знаменитая композиция «Бери шинель, пора домой».

Эта песня была написана композитором Валентином Левашовым на стихи Булата Окуджавы спустя 30 лет после Великой Победы. Но несмотря на это, многие фронтовики считают, что она наиболее полно передает ощущения солдат в победном мае 1945 года.

«Песенка фронтового шофера» родилась в послевоенном 1947 году. Пел её Марк Бернес от имени шофера Минутки – воскресшего героя фильма о Сталинградской битве «Великий перелом», роль которого он сыграл в этой картине.

Немало фронтовых дорог прошел и участник ансамбля "Память сердца", ветеран Великой Отечественной войны Николай Назарович Изох.

С песней Николай Назарович не расставался никогда. Она помогла пройти ему серьезные испытания, которые породила война. Ветерану уже 88 лет, а он в прекрасной форме благодаря музыке.

Военных песен огромное количество... «Случайный вальс», «Темная ночь», «Смуглянка», «Песенка военных корреспондентов»... Всех не перечесть. Но каждая из них затрагивает самые трогательные струнки души. Ведь это память, «память сердца»...