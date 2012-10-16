Александр Лукашенко: Приезжали к нам голые женщины с Украины, «Femen», и меня изображали

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов касался антихристианских перфомансов и способах их избежания.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Советы давать просто, гораздо сложнее реализовывать эту советы. С Патриархом мы затронули эту тему, ну не скажу, что мы углублялись. Вы знаете, надо реагировать так, чтобы, во-первых, на ровном месте не создавать проблем, а, во-вторых, чтобы из дерьма не делать героев. Это мой совет, но я иногда сам свой совет не выдерживаю.

Если вы имеет ввиду эту группу, надо, прежде чем что-то делать, с нами посоветоваться, потому что мы имеет горький опыт работы с такими политическими группами. Они ведь ничего не стоили тогда, а сейчас? Поэтому надо быть более аккуратными, надо быть к этому готовыми, надо этому противостоять. И вот в чем я здесь согласен с Патриархом, здесь большую лепту, пока негативную, вносят российские средства массовой информации. Вы знаете какие. Наверное, в этом зале их почти нет. С этого надо начинать.

Не от нас, увы, это зависит и не от средств массовой информации. Сегодня уже трудно что-то скрыть, все сидят в Интернете и все видят в этой мусорке. Поэтому нужна более всесторонняя тщательная работа. Всем нам надо перестраиваться, в том числе и Церкви.

Приезжали к нам голые женщины с Украины, «Femen» и меня изображали там. Правда, у меня не такая грудь как у них, ходили-телепались тут, и мне уже говорили «да мы их!». Я говорю, да не трогайте. Ну пусть походят, чего тут. Увидят 2 тысячи человек их, если мы их хватать начнем, они еще свою грудь кому-нибудь положат, сфотографируют и скажут, что это я или еще что-то. Не надо. Просто аккуратненько подобрать момент. Все равно в Интернет вывесят картинку и миллионы посмотрят, если что. Один раз походили, второй раз хотели приехать – не приехали.

Они ведь ради картинки, ради провокаций порой это все делают, а мы на эту удочку клюем, и с учетом того, что мы власть, мы начинаем бомбить, сажать, крошить и так далее. Надо не давать им возможности этого делать, а лучше пресекать там, далеко.. Вот это публичное проявление - это наша недоработка.