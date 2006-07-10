Александр Лукашенко поздравил Национальный оркестр симфонической и эстрадной музыки Беларуси с 20-летием

Глава государства поздравил Национальный оркестр симфонической и эстрадной музыки Беларуси с 20-летием со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе Президента. В поздравлении, в частности, говорится: "За эти годы, наполненные вдохновенным и плодотворным трудом, ваш коллектив стал одним из лучших оркестров страны, завоевал огромную популярность и признание слушателей. Сегодня Национальный оркестр симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь по праву является одной из визитных карточек белорусской культуры". "Пусть же творчество вашего замечательного коллектива и в дальнейшем приумножает достижения и славу национального искусства как в Беларуси, так и за рубежом", - пожелал музыкантам Александр Лукашенко.