Специальное предложение для киноманов: "Эхо фестивалей"

10 июля в столичном кинотеатре "Центральный" стартует проект "Эхо фестивалей". Зрители увидят российские фильмы, которые были номинантами и лауреатами различных кинофорумов. Первой пройдет новая драма Юрия Мороза "Точка", участвовавшая в "Кинотавре" и Московском международном кинофестивале. В ближайшее время можно будет посмотреть картины, которые также принимали участие в "Кинотавре": "Мне не больно" Алексея Балабанова, "Остров" Павла Лунгина и "Связь" Авдотьи Смирновой.

Причем, в один из демонстрационных дней каждого фильма перед сеансом выступит киновед.