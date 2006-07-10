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Специальное предложение для киноманов: "Эхо фестивалей"

10 июля 2006 08:08
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10 июля в столичном кинотеатре "Центральный" стартует проект "Эхо фестивалей". Зрители увидят российские фильмы, которые были номинантами и лауреатами различных кинофорумов. Первой пройдет новая драма Юрия Мороза "Точка", участвовавшая в "Кинотавре" и Московском международном кинофестивале. В ближайшее время можно будет посмотреть картины, которые также принимали участие в "Кинотавре": "Мне не больно" Алексея Балабанова, "Остров" Павла Лунгина и "Связь" Авдотьи Смирновой.
Причем, в один из демонстрационных дней каждого фильма перед сеансом выступит киновед.
# Культура

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