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Аэродром в поселке Боровая стал одним большим танцполом

10 июля 2006 08:07
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В Белорусский центральный аэроклуб в поселке Боровая в ночь с 8 на 9 июля слетелись более полусотни ди-джеев из Беларуси, России и Украины.

Здесь состоялся молодежный музыкальный фестиваль под открытым небом - "Оpen-air-party-2006".
Около тысячи любителей нестандартной музыки расположились на четырех танцполах с видеотрансляцией, где всю ночь гремели "Dram and bas", "Tehno" и "Psychtdelic trans".
"Оpen-air-party-2006"  в Минске обошелся без рекламы: в поселок Боровая на ночь съехались  все  завсегдатаи  столичных  клубов. По периметру аэродром  оцепили работники МВД. У входа в аэроклуб приезжих  ждали десятки такси и  автобусов.  Ди-джеи Минска, Москвы и Петербурга  представляли андеграундную, малопопулярную музыку самой разной стилистики, настроения и  жанров: от синтетического до душевно-инструментального и  утяжеленного.

Музыканты из Петербурга - Дивайс и Стюарт -  приехали в Минск  с "Tehno".
К  электронной музыке, говорят музыканты, - безмерное доверие.  Однако сможет ли публика принять их приглашение заглянуть в другой мир звука, - остается под вопросом.  В Петербурге такое музыкальное направление принимают хуже,  отметили ди-джеи Антон Луханин и Дмитрий Блинников из северной столицы России.

Самый пустующий  танцпол -  для  фанатов "Psychedelic trans". У организаторов  "Open-air-party-2006"  - минской промо-группы "Эфтаназия", одна из основных  задач ди-джеев -  отправить человека в путешествие в другие миры и параллели: Фанклуб у  "Psyhodelik trans" небольшой.   Корни этого направления музыки - в буддизме: здесь нет электронных ритмов, только  мрачные и аналоговые  звуки.

На танцполе "Dram and bas" - самая веселая публика.  Здесь присутствуют и  ритмический рисунок,  и джазовые гармонии, которые любят и студенты, и директора.
Фестиваль завершился под лозунги ди-джеев  работать "просто  ради связи с миром".

# Культура

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