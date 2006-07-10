Аэродром в поселке Боровая стал одним большим танцполом

В Белорусский центральный аэроклуб в поселке Боровая в ночь с 8 на 9 июля слетелись более полусотни ди-джеев из Беларуси, России и Украины.

Здесь состоялся молодежный музыкальный фестиваль под открытым небом - "Оpen-air-party-2006".

Около тысячи любителей нестандартной музыки расположились на четырех танцполах с видеотрансляцией, где всю ночь гремели "Dram and bas", "Tehno" и "Psychtdelic trans".

"Оpen-air-party-2006" в Минске обошелся без рекламы: в поселок Боровая на ночь съехались все завсегдатаи столичных клубов. По периметру аэродром оцепили работники МВД. У входа в аэроклуб приезжих ждали десятки такси и автобусов. Ди-джеи Минска, Москвы и Петербурга представляли андеграундную, малопопулярную музыку самой разной стилистики, настроения и жанров: от синтетического до душевно-инструментального и утяжеленного.

Музыканты из Петербурга - Дивайс и Стюарт - приехали в Минск с "Tehno".

К электронной музыке, говорят музыканты, - безмерное доверие. Однако сможет ли публика принять их приглашение заглянуть в другой мир звука, - остается под вопросом. В Петербурге такое музыкальное направление принимают хуже, отметили ди-джеи Антон Луханин и Дмитрий Блинников из северной столицы России.

Самый пустующий танцпол - для фанатов "Psychedelic trans". У организаторов "Open-air-party-2006" - минской промо-группы "Эфтаназия", одна из основных задач ди-джеев - отправить человека в путешествие в другие миры и параллели: Фанклуб у "Psyhodelik trans" небольшой. Корни этого направления музыки - в буддизме: здесь нет электронных ритмов, только мрачные и аналоговые звуки.

На танцполе "Dram and bas" - самая веселая публика. Здесь присутствуют и ритмический рисунок, и джазовые гармонии, которые любят и студенты, и директора.

Фестиваль завершился под лозунги ди-джеев работать "просто ради связи с миром".