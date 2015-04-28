Актер, певец и композитор Глеб Матвейчук: Когда человек работает на сцене, он должен уметь всё!

Вы выступаете с концертами, пишите музыку для кино, для театра. Это поиски себя, или же «хочу всё - и сразу!»?

Глеб Матвейчук, певец, композитор:

Я не могу разделить, допустим, свое творчество композиторское от исполнения. Я считаю, что это все в одной корзине. То есть то, что я композитор, исполнитель и то, что я играю в театре - все это все составляющая одной моей профессии.

Просто сейчас такое время, когда человек работает на сцене, он должен уметь всё… То есть жонглировать на сцене, ходить по канату, петь, танцевать… Всё!

Но все равно это немыслимо. Вы даже учились в двух ВУЗах одновременно.

Глеб Матвейчук, певец, композитор:

В трёх!

Как это?

Глеб Матвейчук, певец, композитор:

Надо все успевать! Надо постоянно чему-то учиться, надо постоянно ходить на концерты, на выставки, в галереи. Обогащать себя каким-то образом.

Еще пару лет назад Ваше имя не было широко известно. Хотя Вы уже были успешным композитором и даже номинировались на премию «Золотой орёл». Но известность Вам всё же принесло телевидение, а именно рейтинговые российские телевизионные проекты. Как изменилась Ваша жизнь после того, как Вы стали публичным человеком? Ведь это достаточно серьёзное испытание.

Глеб Матвейчук, певец, композитор:

Популярность даёт возможность работать с хорошими театрами. Хорошими поэтами, хорошими музыкантами. Становится легче существовать как творческой единице, если у тебя есть популярность. К сожалению, а может, к счастью, единственный способ сейчас обрести каким-то образом обрести эту популярность - это телевидение.

Поклонники следят не только за Вашим творчеством, но и за личной жизнью. Вы муж телеведущей, актрисы, просто красавицы - Анастасии Макеевой. Вы оба успешны. А в личной жизни это не мешает?

Глеб Матвейчук, певец, композитор:

Нет. Наверное, успех нашего семейного счастья - то, что мы договорились: личная жизнь - это отдельная история, а творческая работа вместе на сцене, в студии - это все только профессионально. И ни в коем случае не впускаем туда никаких личных сцен, каких-то поблажек, просьб, слёз.

А Вы ревнивый муж?

Глеб Матвейчук, певец, композитор:

Я не могу сказать, что я, прям, такой ревнивый. Это нормальное чувство. Оно возникает в какой-то пропорции, но оно плохое чувство, поэтому я стараюсь в себе его сразу же «убивать».

Семья у Вас молодая. А семейные традиции уже есть?

Глеб Матвейчук, певец, композитор:

Мы обязательно ходим на премьеры друг друга. Поддерживаем друг друга. И, конечно же, только правда. Только правда в творческом смысле: мне нравится, и почему нравится, или же, наоборот, не нравится. В творческом смысле мы никогда не льстим друг другу. Это наше основное правило. Традиция - хотя бы один раз в год ездить отдыхать на море. Забывать все, отключать телефоны, ноутбуки. Все это просто выкидывать и две недели находиться только в обществе друг друга.

Как начинается Ваше утро?

Глеб Матвейчук, певец, композитор:

Каждый раз одинаково. Просто открываем двери, вбегает множество питомцев. Собак. Сейчас жена еще и кошку купила, так что питомцев у нас уже теперь четверо. Которые запрыгивают и начинают поздравлять нас с новым днем. Это, конечно, иногда сумасшедший дом немножко, но мы заряжаемся позитивом, затем идем завтракаем, а дальше разбегаемся кто куда: кто в театр, кто на студию, кто на съемки…

Вы - наш земляк. Вы до 16 лет жили в Минске. Наверняка остались памятные места, друзья… Какие самые яркие воспоминания из детства, юности?

Глеб Матвейчук, певец, композитор:

На самом деле я чувствую, что я приезал домой. И совершенно не важно, что у меня российский паспорт, потому что я чувствую, что я не гость. Я знаю здесь каждый закуток этого города. Здесь я начинал свою карьеру. В 7 лет я выходил на сцену Большого театра - спектакль «Питер Пен».

Поэтому каждый раз, когда я сюда приезжаю, я стараюсь посетить два места: Большой театр в Минске и музыкальный лицей при Белорусской академии музыки.

Глеб, поделитесь планами на ближайшее будущее.

Глеб Матвейчук, певец, композитор:

С большим успехом в театре эстрады идет вот уже год спектакль «Территория страсти», где я являюсь композитором и продюсером. В этом спектакле режиссер - Александр Балуев и у нас сложился творческий тандем и мы планируем осенью, может даже и ближе к зиме, выпустить наш второй авторский спектакль - «Алиса в стране чудес». Также есть предложения по кино: написать музыку, и, конечно же, большая гастрольная жизнь. Чему я безумно рад.