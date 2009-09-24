4 октября откроется Международный фестиваль Юрия Башмета

Начало главному музыкальному событию года на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета даст «Вечер Кармен».

На одной сцене выступят знаменитая прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, артисты Белорусской и Баварской оперы, солисты балета из России и Украины.

В течение недели зрителей ожидает череда встреч с легендарным «Паганини альта» — Юрием Башметом. В репертуаре музыканта - произведения, исполнение которых признано непревзойденным в истории музыкального искусства.

- В нынешнем фестивале примут участие сразу 5 симфонических оркестров, в том числе оркестры Российской Федерации «Новая Россия» и «Солисты Москвы», государственный оркестр РБ, оркестр национального академического театра Оперы и балета, а также Президентский оркестр РБ, - сообщил Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь.