3 июля в Минске запланировано около 50 мероприятий

Ко Дню независимости в столице приурочено проведение более полусотни мероприятий

Мероприятия пройдут как в центре города, так и в микрорайонах. Среди них — выставка «Город мастеров», на которой будут представлены предметы народного творчества белорусов, фотовыставка «Реквием памяти», посвященная людям, пережившим Великую Отечественную войну, а также праздник «Во имя жизни на Земле», запланированный на 2 июля у здания Национальной библиотеки Беларуси. Здесь выступят ведущие хоровые коллективы страны.

Для ветеранов состоится спектакль «Небесный тихоход», а вечером 3 июля все желающие смогут посетить гала-концерт «Мы — победители!». Во всех районах города пройдут акции возложения цветов к могилам погибших.

В свою очередь начальник управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси Наталья Авдеева сообщила, что Дню независимости посвящена выставка «Битва за Беларусь», открывшаяся сегодня в Государственном музее истории Великой Отечественной войны. Помимо этого 25 июня планируется проведение документально-художественной программы «Непокоренная Беларусь.