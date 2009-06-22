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Сергей Безруков в Минске

22 июня 2009 16:57
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Сегодня один из самых известных российских актёров представит на белорусской сцене спектакль «Ведьма» по ранним произведениям Чехова.

В постановке, которая определяется создателями как «хохмодрама», артист сыграет роль чудаковатого сельского дьячка. Это первый за три года визит актера в Беларусь. В последний раз он приезжал, чтобы исполнить роль советского солдата в киноленте «В июне 41-го». Сегодня на встрече с журналистами Безруков поделился воспоминаниями о тех съемках.

- Мне Минск запомнился – прекрасный, чистый, опрятный город, и жители его замечательные. Я бы еще с удовольствием не раз тут снялся, если б меня приглашали, - сообщил Сергей БЕЗРУКОВ, народный артист России.

# Культура

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