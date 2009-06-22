Наследие Евфросинии Полоцкой — среди предложений на включение в список ЮНЕСКО

Комитет всемирного наследия рассмотрит предложения о внесении новых памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО на 33-й сессии, которая проходит с 22 по 30 июня в Севилье (Испания).

В нынешнем году на рассмотрение представлено 30 объектов наследия (4 природных, 23 культурных и 3 природно-культурных). Среди них 4 — от групп из нескольких стран (транснациональные объекты). А 7 представленных кандидатур являются расширением одобренных ранее объектов всемирного наследия.

Среди культурных объектов, представленных для внесения в Список всемирного наследия, — материальное и духовное наследие Святой Евфросинии Полоцкой.

Комитету также предстоит рассмотреть вопрос о состоянии 30 объектов, включенных в Список всемирного наследия и находящихся под угрозой. Имеется в виду загрязнение окружающей среды, урбанизация, плохо организованный туризм, войны, природные катаклизмы — все, что может негативно влиять на величайшую ценность, определившую их включение в Список всемирного наследия, сообщает БЕЛТА.