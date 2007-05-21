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На сцене Дворца республики - парад звезд белорусского балета

21 мая 2007 10:42
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Один из самых популярных спектаклей Национального академического Большого театра балета - "Щелкунчик" отмечает двойной юбилей. 21 мая - 450-й показ "Щелкунчика" в постановке Валентина Елизарьева. В этот же вечер коллектив отметит 25-летие самой постановки. Сценическая жизнь спектакля складывается очень удачно. Это балет-рекордсмен по гастрольным поездкам. Его видели в Испании, Великобритании, Германии, Гонконге, Таиланде, Франции, Швейцарии, Голландии, Китае, Южной Корее, Египте. Этот балет по-прежнему любимый и у белорусской публики.
# Культура

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