20-летний футболист БАТЭ пришел на проект «ДОМ-2» искать свою любовь

Уже пять лет участники самого скандального шоу «Дом-2» строят дом и пытаются найти свою вторую половинку. Сегодня к ним присоединился белорус – футболист из Минска. На сайте телепроекта появилась его маленькая анкета. Известно, что Илье 20 лет, по гороскопу – рак. В первом эфире он также рассказал, что живет в Минске вместе с бабушкой, а футбол пришлось оставить из-за травмы. Во время своего знакомства с другими участниками проекта Илья рассказал, что играл в команде БАТЭ и, более того, принимал участие в Лиге Чемпионов. Действительно, у парня был заключен контракт с борисовским клубом. Играл он во втором составе. А вот по поводу Лиги чемпионов он немного слукавил.



- Там он никогда не играл. Более того, никогда не был претендентом на то, чтобы стать игроком Лиги, - рассказал «КП» пресс-секретарь борисовского клуба Сергей Дашкевич.