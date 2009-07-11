Похудевшая и бледная София Ротару: В такое время я еще не пела

Сольное выступление народной артистки СССР неожиданно задержалось на полтора часа.

Ровно в половине второго ночи (именно на это время был назначен концерт) зрители до отказа заполнили Летний амфитеатр. Но вместо Ротару на сцену вышли Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Они исполнили несколько своих знаменитых шлягеров, чем изрядно завели ночную публику.

- Пожалуй, впервые народные артисты Беларуси работали на разогреве у народной артистки СССР, - шутливо сказал корреспонденту БЕЛТА Александр Тиханович.

Время шло, а зрителей продолжали разогревать грузинский певец Сосо Павлиашвили, молдавский музыкант Константин Москович, сестра Софии Ротару Аурика. К этому моменту занервничали уже и находившиеся за кулисами журналисты, и тут к ним вышла знаменитая певица.

Она выглядела похудевшей и немного бледной.

- Мне сложно выступать так поздно, в такое время я еще никогда не пела, - призналась артистка, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

