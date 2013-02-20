Сын Майкла Джексона дебютировал в качестве журналиста

Новости США. Сын поп-короля, 16-летний Майкл Джозеф Джексон, дебютировал в качестве корреспондента. Его первый материал – о новом диснеевском фильме «Удивительный Волшебник из Страны Оз» – выйдет в эфир одного из американских каналов на этой неделе.

Парень закончил курсы журналистики и в будущем мечтает стать актером или продюсером, чтобы быть частью того мира, которому принадлежал отец. Правда, для начала Майкл обещает подготовить большое интервью с режиссером Питером Джексоном.

Майкл Джозеф Джексон:

Я очень люблю его фильмы – «Властелин колец», «Хоббит», «Кинг-Конг», мне нравится, как он оживляет вещи. Мы с моим отцом провели много времени, изучая работы режиссера.

Адвокат семьи Джексонов отметил, что Принц Джексон хочет зарабатывать на жизнь самостоятельно, несмотря на то, что по достижении совершеннолетия он получит часть наследства, оставленного отцом.