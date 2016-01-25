Актер Андрей Мерзликин в четвертый раз стал отцом

Секретом семейного счастья Андрей считает уважение и любовь. Об этом он рассказывал неоднократно в интервью.

Андрей и Анна вместе уже десять лет, воспитывают троих детей – сына Федора и дочерей Серафиму и Евдокию.

Новости России. 42-летний актер стал отцом в четвертый раз. Пол ребенка не сообщается.

Андрей Мерзликин (журналу ОК!):

У нас в семье не бывает шума, криков, ругани. Дети не понимают, когда рядом с ними кто-то ругается или шумит. У жены отличное чувство юмора. Я даже подчеркну, великое чувство юмора. Она хохотушка, с ней всегда весело.

Мерзликин впервые стал отцом, когда ему было 34 года.

И с тех пор, по его признанию, поменялось многое: он даже стал по-другому относиться к ролям, которые играет в кино, Говорит, что дети смотрят на его героев и, наверняка, будут брать с них пример. О ролях, благодаря которым Андрей Мерзликин стал одним из самых востребованных актеров в России, читайте здесь.