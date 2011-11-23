Жан-Клод Ван Дамм и Сомлук Камсинг. Драка века

Звезда Голливуда и спортсмен 50-летний Жан-Клод Ван Дамм заявил о своем намерении снова выйти на профессиональный ринг. Тряхнуть стариной бывший каратист собирается с олимпийским чемпионом тайским боксером Сомлуком Камсингом, который моложе Ван Дамма на 13 лет.

1979 год. В Бельгии проходит чемпионат по контактному карате среди любителей. В числе участников – Жан-Клод Ван Дамм – пока как каратист-любитель. В поединках будущий универсальный солдат использует те самые высокие удары ногой, которые он потом будет часто использовать в своих фильмах. В результате он получает титул «Мистер-Бельгия».

8 марта 1980 год. Своим знаменитым ударом ура-маваши, то есть в прыжке с разворотом, бельгиец в том же раунде нокаутирует противника и становится абсолютным чемпионом Европы по карате и кикбоксингу среди профессионалов.

1982 год. Перспективному спортсмену Ван Дамму всего 22 года. За его плечами 20 побед, большинство которых одержаны нокаутом. Поражений всего лишь два. Тренер Клод Гетц уверен: его ученику суждено стать чемпионом мира.

Клод Гетц, тренер Жан-Клода Ван Дамма:

Моей целью было сделать из него настоящего мужчину. Я сказал его отцу, что превращу его сына в самого знаменитого каратиста в мире.

Но, никаких побед на ринге больше не было. В Жан-Клоде просыпаются задатки бизнесмена и мечты о кинематографе. Он оставляет спорт. Свои первые капиталы Ван Дамм предпочитает зарабатывать с помощью обеспеченных женщин. Это спортивный клуб «Калифорния» в центре Брюсселя. Ван Дамм стал его полноправным владельцем еще в 18 лет за счет своей первой жены Марии Родригес. Поднакопив денег и уже снявшись в нескольких эпизодических ролях во Франции, Ван Дамм решает покорять Голливуд. При этом в его словарном запасе всего пара английских фраз.

14 июля 2010 года. Сочи. Здесь проходит матч по смешанным единоборствам между российской командой «Самбо-70» и сборной Франции. Среди почетных гостей соревнования Владимир Путин и Жан-Клод Ван Дамм. В интервью журналистам он заявляет, что сам скоро будет драться. Вернуться на ринг Ван Дамм собирается впервые с 1982 года. И бой должен пройти не где-нибудь, а в Москве.

О своем намерении драться с боксером Сомлуком Камсингом Ван Дамм повторяет на каждой конференции. Иногда даже в свойственной ему актерской манере, пуская скупую мужскую слезу.

Жан-Клод Ван Дамм, чемпион Европы по карате в среднем весе, актер:

Я собираюсь драться с олимпийским чемпионом по боксу, который также занимается муай тай. Его имя Сомлук Камсинг. Я хочу провести бой в Москве для моих российских друзей.

Я должен победить в этом бою. Мне это необходимо. Если я не выиграю, это будет катастрофой. Он будет безжалостно сражаться, и я должен быть готов драться буквально на смерть. Не как в кино.

Физической формой голливудского актера займется его старый тренер Клод Гетц. Предположительно, матч с тайцем будет длиться 12 раундов по 2 минуты каждый.