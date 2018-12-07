Вышел тизер финального сезона «Игры престолов»

Ролик появился на официальном YouTube-канале «Game of Thrones». Менее, чем за сутки, тизер посмотрели более 3,5 миллионов раз.

В видео нет кадров из будущих серий. В тизере по графической карте Вестероса навстречу друг другу движутся пламя и лед, а их встреча происходит в центре карты, из которой рождается название сериала.