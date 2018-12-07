Прямой эфир

Вышел тизер финального сезона «Игры престолов»

07 декабря 2018 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Опубликован и набирает популярность первый тизер заключительного сезона «Игры престолов».

Ролик появился на официальном YouTube-канале «Game of Thrones». Менее, чем за сутки, тизер посмотрели более 3,5 миллионов раз.

Вышел тизер финального сезона «Игры престолов»-1

Фото: imdb.com

В видео нет кадров из будущих серий. В тизере по графической карте Вестероса навстречу друг другу движутся пламя и лед, а их встреча происходит в центре карты, из которой рождается название сериала.

Премьера долгожданного восьмого сезона состоится в апреле 2019 года (все подробности здесь).

# Кино # Кино # Кит Харингтон

Другие новости рубрики

Все новости
Щелкунчик и новый фон Триер. Критик советует, что смотреть в кино на этой неделе
06 декабря 2018 14:29

Щелкунчик и новый фон Триер. Критик советует, что смотреть в кино на этой неделе

«Это культовое место»: рассказываем, где рождается лучшее польское кино
05 декабря 2018 14:17

«Это культовое место»: рассказываем, где рождается лучшее польское кино

Названы десять лучших фильмов 2018 года
05 декабря 2018 09:10

Названы десять лучших фильмов 2018 года