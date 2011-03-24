«Служебный роман. Наше время». Закрытый показ

«Мы сняли не продолжение, — уверяет режиссер новой версии фильма «Служебный роман». — Мы сняли наше время». Но что бы ни говорил режиссер Сарик Адреасян, не сравнивать невозможно!

Итак, роль мымры Калугиной, руководительницы крупного рейтингового агентства, сыграла 27-летняя актриса Светлана Ходченкова. Роль Анатолия Новосельцева, отца-одиночки, воспитывающего двоих детей, сыграл Владимир Зеленский. Образ Самохвалова, специалиста по корпоративной борьбе и просто мачо, воплотил Марат Башаров. Ольгу Рыжову, одинокую женщину за 30, сыграла Анастасия Заворотнюк. И, наконец, в роли Верочки — Павел Воля.

На днях журналисты, актеры, режиссеры смогли увидеть кинокартину «Служебный роман. Наше время» на закрытом показе. Каждый зритель пришел со своими ожиданиями.

Ольга Смоляк:

В принципе, римейки мне не нравятся. «Ирония судьбы» разочаровала.

Владимир Ушаков, художественный руководитель Современного художественного театра:

Ребята должны были так постараться удивить и сделать что-то необычное и неожиданное, чтобы не было грустинки или разочарования: «А зачем это сделали?»

Прокатчики рассчитывают на успех картины, так как зрительская аудитория широкая: это и молодежь, которая успела полюбить молодежный актерский состав, и старшее поколение, неравнодушное к фильму «Служебный роман» Эльдара Рязанова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».