Прямой эфир

«Говорит король» смотреть онлайн

12 октября 2010 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Драматическая комедия «Говорит король» получила главный приз – «Симпатию зрителей» на кинофестивале в Торонто. Комедия о том, как логопед исправлял речь английского короля Георга VI.
# Кино # Кино

Другие новости рубрики

Все новости
Во время съемок «Особенностей национальной охоты» медведь Боря обидел актера Стругачева
04 сентября 2010 13:48

Во время съемок «Особенностей национальной охоты» медведь Боря обидел актера Стругачева

Съемки фильма «Любовь в большом городе-2»
27 августа 2010 14:11

Съемки фильма «Любовь в большом городе-2»

Интервью режиссёра Криса Нолана и актёра Леонардо Ди Каприо о создании триллера «Начало»
17 августа 2010 09:40

Интервью режиссёра Криса Нолана и актёра Леонардо Ди Каприо о создании триллера «Начало»