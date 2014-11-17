Поведение пьяного Джонни Деппа на кинопремии шокировало общественность

Новости США. Скандал вокруг персоны голливудского актера набирает обороты.

Выступление Джонни Деппа на церемонии вручения наград кинопремий Голливуда (Hollywood Film Awards) вызвало неоднозначную реакцию как среди звезд мировой киноиндустрии, так и среди поклонников таланта актера.

Напомним, на церемонию Джонни прибыл в нетрезвом виде. Депп произнес поздравительную речь в адрес продюсера Шепа Гордона.

Как пишет «The Holliwood Reporter», актер, шатаясь, вышел на сцену. Первое, что он отметил – это качество микрофона. Депп назвал его «самым ужасным», который он когда-либо использовал. После это он произнес нецензурное слово, которое успели «запикать».



Актеру все же удалось сказать несколько приятных слов в адрес Гордона, но закончил он свою речь нецензурной бранью.

Реакция коллег и поклонников Деппа последовала незамедлительно. Выходка актера вызвала неодобрение и осуждение. В адрес звезды посыпались многочисленные упреки.

Так, известный британский журналист Пирс Морган в своем твиттере назвал Джонни Деппа сумасшедшим.

Правда, нашлись и те, кто встал на защиту Деппа. Несмотря на неприятный инцидент самые преданные поклонники актера считают, что Депп прекрасный актер. И с этим не поспоришь.