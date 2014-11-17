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Поведение пьяного Джонни Деппа на кинопремии шокировало общественность

17 ноября 2014 15:21
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Новости США. Скандал вокруг персоны голливудского актера набирает обороты.

Выступление Джонни Деппа на церемонии вручения наград кинопремий Голливуда (Hollywood Film Awards) вызвало неоднозначную реакцию как среди звезд мировой киноиндустрии, так и среди поклонников таланта актера.

Напомним, на церемонию Джонни прибыл в нетрезвом виде. Депп произнес поздравительную речь в адрес продюсера Шепа Гордона.

Как пишет «The Holliwood Reporter», актер, шатаясь, вышел на сцену. Первое, что он отметил – это качество микрофона. Депп назвал его «самым ужасным», который он когда-либо использовал. После это он произнес нецензурное слово, которое успели «запикать».

Актеру все же удалось сказать несколько приятных слов в адрес Гордона, но закончил он свою речь нецензурной бранью.

Реакция коллег и поклонников Деппа последовала незамедлительно. Выходка актера вызвала неодобрение и осуждение. В адрес звезды посыпались многочисленные упреки.

Так, известный британский журналист Пирс Морган в своем твиттере назвал Джонни Деппа сумасшедшим.

Правда, нашлись и те, кто встал на защиту Деппа. Несмотря на неприятный инцидент самые преданные поклонники актера считают, что Депп прекрасный актер. И с этим не поспоришь.

А тем временем скандальное видео с церемонии набирает популярность. За четыре дня его просмотрели более 4 миллионов раз.

# Фотофакт # Кино # Скандал # Джонни Депп

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