Светлана Светличная, заслуженная артистка России: Я хочу быть примером для всех женщин!

Быть такой красивой женщиной - непросто. Для Вас красота - это награда или испытание?

Светлана Светличная, заслуженная артистка России:

Это одновременно и награда и испытание. Иногда моя красота мне мешала, но чаще - она меня спасала. Ведь красивой женщине нужно уступать место. Хотя бы в метро. У всех реакция на красоту. Причем не обязательно на женскую. Вообще - на красоту.

Наверняка в Вашей жизни было много завистниц?

Светлана Светличная, заслуженная артистка России:

Зависть - она все равно есть. Даже я могу кому-то завидовать. Например, я могу завидовать человеку, у которого все желания сбываются. Захотел, допустим он снять картину какую-нибудь, и тут ему внезапно - раз! - и кто-то подарил эти миллионы, которые нужны для картины. Или же женщина, которая выходит замуж за Настоящего мужчину - он красив внешне, постоянно носит ее на руках… Я вот видела: шла пожилая пара, которой лет под 90 где-то, и вдруг остановились, он ей что-то поправил, а я стояла в стороне и думала: «Как! А ведь мы тоже так могли!». Одни вещи в жизни человека помогают жить, а другие - мешают. Зависть мешает.

А не хотели бы еще раз попробовать наладить свою личную жизнь?

Светлана Светличная, заслуженная артистка России:

У меня были желания, когда мне было 50 лет. Знаете как говорят: «До 50 - на ярмарке, после - с ярмарки». Вот на ярмарку я шла до 60 лет. Я могла себе предположить. Но то, что я себе фантазировала, и как фантазировала… Не встречался такой человек, с которым бы я прожила остаток своей жизни и радовалась тому, что как хорошо, что мы встретились… Но сейчас уже нет, я привыкла одна.

Светлана Афанасьевна, хочу отметить Ваш наряд: Вы всегда прекрасны. С помощью стилистов состоит Ваш образ?

Светлана Светличная, заслуженная артистка России:

Нет, я сама.

В последнее время Вы работаете еще и моделью. Расскажите поподробнее…

Светлана Светличная, заслуженная артистка России:

Когда меня приглашают, я соглашаюсь моментально. Татьяна Михалкова как-то приглашал дважды. И меня видел Никита Михалков. Я вот думаю: «Пусть видит, что есть такая артистка!». Я прямо мысль подсказываю: «Вот надо бы ей какую-нибудь рольку придумать!». Мне нравится. Это заставляет держать себя в форме. Как влюбленные. Если ты влюблен, женщина начинает за собой следить, не наедается на ночь, старается купить себе какой-нибудь туалет, в котором она была бы ярче, интереснее. Это все естественно, нормально.

Секрет Вашей внешности?

Светлана Светличная, заслуженная артистка России:

Я просто поняла, что все когда-нибудь заканчивается. И молодость заканчивается. И предложения заканчиваются. А я хочу быть примером для очень многих женщин. Они понимают, что я живу одна. Я сама себя кормлю, одеваю, холею… И понимают, что у меня нет тех средств, которые есть утех, кто с утра едят по одному зернышку черной икры. Если мне надо, то я могу съесть то, что мне хочется, потому что это организм просит. Но это не значит, что я буду есть это каждый день, как допустим мне захотелось устрицы съесть, просто потому, что у меня не хватит на это средств. Я очень спокойно отношусь к тому что у меня есть и к тому, чего у меня нет. Я не нервничаю, не психую. Я понимаю, что у меня есть очень много людей, которые мною восхищаются. Мне необходимо восхищение!

Светлана Афанасьевна, о чем Вы мечтаете?

Светлана Светличная, заслуженная артистка России:

Я мечтаю о том, чтобы я никогда не болела серьезно. И мечтаю о том, чтобы все же пришла та роль, о которой я бы сказала: «Наконец-то она пришла!». Это не значит, что я там буду красавица, да хоть старуха Изергиль, но если она будет моей по ощущению, и если у меня будет замечательный режиссер, я буду этому очень рада. Все равно я хочу еще что-то сыграть!

Какие-то добрые слова нашим зрителям?

Светлана Светличная, заслуженная артистка России:

Хотелось бы, чтобы они берегли то, что имеют, и то, кого имеют рядом. И чтобы никого не покидала вера в себя. Надежда и любовь.