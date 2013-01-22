Актер сериала «Глухарь» умер по дороге на кастинг

Новости России. 76-летний Сергей Заботин скончался на руках у видеоинженера прямо на станции метро «Бауманская» в Москве. Пожилой актер спешил на кинопробы для телесериала «Москва. Центральный округ».

По договоренности с кинокомпанией, за Сергеем Заботиным должны были прислать автомобиль, но представители компании опоздали в указанное место на целый час, в результате чего артист был вынужден спуститься в метро. Первое время актер поддерживал мобильную связь и объяснил киношникам, что заблудился в подземке. На помощь Сергею Николаевичу пешком отправился видеоинженер «Твинди» Евгений Косарев. По его словам, Сергей Николаевич сам попросил вызвать ему скорую, когда они сели в машину. Несмотря на то, что неотложка приехала всего через 7 минут, медикам осталось лишь зафиксировать факт смерти от сердечного приступа.

Сергей Заботин впервые снялся в кино лишь в 70 лет. 76-летний актер сыграл в таких небезызвестных фильмах и телесериалах, как «Доктор Живаго», «Моя прекрасная няня», «Улицы разбитых фонарей», «Петровка, 38», «Глухарь» и во многих других.