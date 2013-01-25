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В Минске проходит панихида, посвященная 70-летию Михаила Пташука

25 января 2013 11:08
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Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси вспоминают талантливого кинорежиссера Михаила Пташука. В канун 70-летия народного артиста в Минске на Восточном кладбище прошла панихида. К могиле мастера экрана пришли друзья, коллеги и ученики.

С именем Михаила Пташука, заслуженного деятеля искусств Беларуси,  связана целая эпоха в белорусском кино. Мэтр снял более 30 картин. Многие — по произведениям белорусских авторов. Это фильмы «Знак беды», «Черный замок Ольшанский», «Возьму твою боль».

На этой неделе в столичных кинотеатрах идут ретроспективные показы работ Михаила Пташука. Одна из последних - «В августе 44-го», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лилия Пташук, вдова Михаила Пташука:
70 лет ему, для меня это как свидание с ним. Когда люди поминают человека, то это невольно получается как наше прошение Богу о нем, прошение о том, чтобы он принят был Господом как жертва, для того, чтобы в кинематограф и культуру были сделаны новые, так сказать, вложения и новых талантов.

# Юбилеи # Кино # Лилия Пташук

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