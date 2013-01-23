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28 января в Минске планируют показать премьеру фильма о Михаиле Пташуке

23 января 2013 11:04
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Новости Беларуси. Минские кинотеатры покажут ретроспективу фильмов Михаила Пташука. Показы приурочены к 70-летию со дня рождения народного артиста Беларуси и кинорежиссера.

Жители и гости столицы увидят две знаковые для творчества Пташука картины – «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» и «В августе 44-го...».

Всего же в фильмографии заслуженного деятеля искусств страны более 30 картин. 28 января в столичном Доме кино пройдет вечер памяти режиссера. На встречу приглашены бывшие коллеги, ученики и его друзья. Как ожидается, состоится премьера фильма о Михаиле Пташуке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Юбилеи # Кино

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