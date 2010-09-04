Во время съемок «Особенностей национальной охоты» медведь Боря обидел актера Стругачева

Фильм «Особенности национальной охоты» задумывался как антиалкогольный. Но вместо запланированной русской охоты получилось настоящее русское застолье.

Зритель воспринял эту картину по своему. Фильм, который должен был показать, как грустно, что все пьют, получился, наоборот, про то, как пьют весело, много, изобретательно и со смешными и понятными последствиями.

Алексей Булдаков, генерал Ивогин:

Я не предполагал такого. Это было безумие какое-то. В метро пройти было невозможно.

Все началось с директора картины Михаила Кирилюка, давнего друга режиссера Александра Рогожкина. Кирилюк сам того не ведая нечаянно натолкнул Рогожкина на создание шедевра. Однажды он пригласил своего приятель отдохнуть и взял его с собой на охоту.

Михаил Кирилюк, директор фильма:

На нашей киностудии был большой охотничий коллектив, который все выходные уезжал за город. Всегда было весело, всегда было смешно. Сама охота никогда не была целью. Съездив со мной на охоту, Рогожкин создал для себя представление, как должна выглядеть охота на экране.

В ту пору самыми видимыми лицами были политические лидеры: генерал Александр Лебедь, политик Владимир Жириновский и писатель Эдуард Лимонов.

Александр Рогожкин, режиссер:

Я решил как за образец взять Лебедя, Лимонова и Жириновского.

Говорят, сначала Александр Лебедь обиделся на создателей картины, восприняв Иволгина, как пародию, но позднее познакомился с Булдаковым — и конфликт был исчерпан. Они стали настоящими друзьями.

Тогда в начале 90-х за происходящим в России следил весь мир, то и дело наведывались иностранные парламентарии и советовали организовать демократию и построить капитализм. Не обошлось без иностранца и в компании киношных охотников, правда, сначала предполагалось, что это должен был быть немец, а не фин, но вмешались внешние международные обстоятельства.

Михаил Кирилюк:

Мы решили, что это будет фин из-за того, что в тот год Финляндия, имея в Европе денежный фонд, могла принять решение на участие в съемках совместного фильма. Фины пока думали — мы кино закончили, когда мы закончили - они согласились.

Так съемочная группа оказалась без инвестиций, зато с фином, который подчеркнул особенности русской охоты своим талантом и темпераментом. Это теперь Вилле Хаапасало - звезда, а тогда это был скромный студент Петербургского театрального института.

Сергей Куприянов, Женя Качалов:

Когда я прочитал сценарий, я сразу спросил, кто фин. Мне казалось, что возьмут очередного русского. Но нашли настоящего фина. Сейчас он говорит практически без акцента, а тогда у него акцент присутствовал. Когда он шел на первый курс театрального института он по-русски знал только одно слово - Станиславский.

В компании российских актеров Вилле стал «своим» сразу.

Вилле Хаапасало, Райво:

Тогда я переходил с третьего на четвертый курс. Я говорил по-русски более менее. Все сцены репетировались на русском, а потом я должен был переходить на финский. Было тяжело.

Семен Стругачев, Лева Соловейчик:

Так знать русский язык, как знал Вилле, наверное, не знает ни один фин, не потому ,что он знает его или понимает, он его изнутри чувствует.

Съемки фильма должны были начаться летом, но из-за проблем с финансированием они постоянно переносились. Группа приехала в Приозерск, где проходили съемки уже глубокой осенью.

Семен Стругачев:

Это был октябрь. Снимали до ноября, потому что в некоторых сценах, чтобы нормально плавать Булдакову и Стругачеву с утра приезжали работники кино, разбивали сверху тоненький ледок и разгоняли, чтобы было ощущение, что еще тепло. Как только вылезешь из этой воды — тебе стакан бабац, ты его бабац!

Алексею Булдакову на съемках досталось особенно, он больше всех находился в воде, температура которой достигала от силы 10 градусов.

Алексей Булдаков:

Ребята выбежали из бани, нырнули и обратно, потом я отдельно раздевался, нырял и плыл. Лодка плывет, а я за ней. Холод был жуткий.

Съемки в бане актеры до сих пор вспоминают с легким содроганием. Баньку топили, но по вечерам и после съемок.

Михаил Кирилюк:

Там было на самом деле холодно, потому что если бы было жарко камера бы не работала. Парились холодными вениками мокрыми шлепали друг друга.

Вилле Хаапасало:

В бане было не больше десяти градусов. На улице грели воду, лили на нас, чтобы мы не синие были.

В кадре видим исключительно мужскую компанию, но в съемочной группе были и женщины, что доставляло определенные неудобства.

Виктор Бычков, егерь Кузьмич:

Вначале мы все руками прикрывали причинные места, а Вилле не прикрывал, потому что в Финляндии это нормально, когда женщины с мужчинами моются. На третий день он стал прикрывать, а мы все раскрыли. В темноте сидела света с хлопушкой и три дня смотрела, а потом уволилась. Это была первая реакция на мужскую компанию.

По сценарию охотники должны были завалить кабана. Александр Рогожкин считал, если настоящая охота, то обязательно на кабана, но специалисты отговорили режиссера, так как кабан дрессуре не поддается и на съемках с ним было бы не справиться. Тогда кабана пришлось заменить на медведя. Рогожкин требовал крупного.

Александр Рогожкин:

Мне вместо крупного медведя привезли эту мелочь. Мне пришлось на ходу переписывать сценарий, добавлять текст.

Мишку звали Борей. Он как и многие его коллеги в 90-е годы зарабатывал деньги — дарил свою добродушную улыбку, фотографируясь с иностранцами. За этим занятием его и нашли на улицах Петербурга ассистенты съемочной группы, актеры мишку полюбили, но предпочитали держаться подальше.

Сергей Русскин, Сергей Олегович:

Я помню, что подруга одного оператора была немного подвыпившей и игралась с ним, а он ее ударил. Он ей чуть скальп не снял. Все были ошарашены, все думали, что это безобидное существо.

И все-таки без жертв не обошлось. Жертва, актер Семен Стругачев, о неприятном инциденте вспоминает с улыбкой.

Семен Стругачев:

По-настоящему в кадре я не пугался так никогда. Медведю сделали укол снотворного, чтобы он спал. Вдруг я начинаю его поднимать, а он начинает рычать, тут я понимаю, что сейчас что-то произойдет. Из кадра я не должен был выскакивать, я должен был его поднять, а потом следующий кадр как он впивается мне в задницу. Я как дунул с этого кадра и как побежал по тайге, все, что знал, все маты, накопленные к этому времени моей жизни, я все про него рассказал. Я бежал метров 300, а он метров пять пробежал за мной и опять заснул.

Единственный, кто нашел общий язык с медведем сразу и навсегда, актер Виктор Бычков. Это была взаимная симпатия.

Виктор Бычков:

Я с ним работал ближе всех, потом выяснилось, что медведь чужой, люди, которые его привезли, сами его боятся. Мы снимали ремешок с пасти, я ему давал руку, он сосал ее, я его кормил грибами, разговаривал с ним. В кадре, где я читаю книгу, он должен был сидеть, а он встал и пошел, лизнул меня.

Значительно сложнее было работать с живым волком, который снимался в сценах дворянской охоты. Здесь уже режиссер уперся, нужен был именно настоящий волк. Помимо диких животных в фильме есть вполне мирное домашнее животное — корова. Первоначально истории с коровой не было, но она родилась во время съемок.

Михаил Кирилюк:

Историю про корову рассказывали летчики, это реальная история, это не выдумка. Хотя летчики тоже могут соврать.

Уже на просмотрах, глядя на приключения буренки из-за хохота в зале реплики актеров невозможно было разобрать.

Виктор Быков:

Нельзя было привести свою корову. Мы взяли местную, гуашью накрасили ей бока. Мы все так переживали, она была беременная. Мы потом все интересовались родила или нет. В общем отелилась, все в порядке, хороший теленок, готов сниматься.

На хуторе, где проходили основные съемки было не многолюдно, актеры жили от него неподалеку. По поселку разгуливали в той же одежде, что и снимались.

Виктор Быков:

Нас боялись, и никто не верил, что мы актеры.

Местные жители проникались проблемами съемочной группы, помогали, чем могли: аренда транспорта, помещения для актеров.

Михаил Кирилюк:

Наша съемочная группа попросила местных, чтобы они собирали им грибы. Местные собирали, сушили, а мы их покупали у них. Был такой бизнес.

Снимали напряженно по 12-14 часов в сутки, торопились из-за погоды, дело шло к зиме и мог пойти снег. Усталость после работы снимали проверенным способом. Новичок Вилле Хаапасало компанию не подвел, хотя приходилось ему нелегко, молодому актеру был всего 21 год. Съемки фильма стали для него боевым крещением.

Семен Стругачев:

Я думаю, что до этого он никогда столько водки не пил и не видел. И больше никогда и не выпьет, потому что здоровье подорвано на этих съемках. Он никому и никогда не отказывал, он считал, что русскому нельзя отказывать.

Вилле Хаапасало оказался не обычным фином: он знал массу русских анекдотов, играл на гитаре и пел на русском, как говорится был душой компании.

Сергей Куприянов:

Вилле Хаапасало знал все песни Высоцкого наизусть, все на втором куплете скисали, а он продолжал петь.

Вилле Хаапасало:

Высоцкого я слушаю практически каждый день. Я считаю, что он гений. Я обожаю его стихи.

Сегодня, глядя на приключения героев фильма, уже никто не вспоминает, кто послужил им прототипом. Со временем это стало не важно. И все-таки, даже зная наизусть все тосты и шутки фильма, каждый раз с не угасающим интересом смотрим его заново.