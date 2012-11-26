Никита Джигурда: Для меня Белоруссия была колоссальным родником внутренней чистоты

Новости Минска. Недавно удивил своим творческим перфомансом нашу столицу главный фрик российской эстрады. Пикантные стихи и песни с хрипотцой в голосе сменялись разговорами по душам о земном и космическом.

Огненный темперамент оценили по достоинству, а за пресловутыми кадрами поклонники выстраивались в очередь и не хотели отпускать эпатажного артиста.

Никита Джигурда, актер, режиссер, певец:

Для меня Белоруссия была колоссальным родником внутренней чистоты, в этом есть колоссальная глубина, есть философские концепции, которые говорят о том, что мы все на земле выполняем определенную миссию, и самые продвинутые, как раз, самые терпеливые. Я когда в третьей серии «Любить по-русски» снимался, я написал на одном дыхании цикл песен на стихи Янки Купалы.

Революционные шаги известному провокатору сегодня уже не по вкусу. Успех – во внутреннем саморазвитии, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Никита Джигурда, актер, режиссер, певец:

Все зависит от внутренней сверхзадачи. Все, что я делаю, внутри меня наполнено колоссальной любовью. Я очень сентиментальный человек. Я прочитаю вам стихотворение, которое я очень люблю:

Мальчик плакал в магазине,

Он пойман был за пачку чипсов,

Которые он взял с витрины

И нечем было расплатиться.

И от испуга, что он пойман,

И от угрозы наказанья

Комочки подступали к горлу,

Комочки детского рыданья,

В которых и вопрос для взрослых

И варианты все ответов

На взрослые вопросов острых не задают себе, а детям

Предпочитают дать пинка

И даже не подозревают, что их душа, их судьба

Вот в этом мальчике рыдает.

Когда я писал стихи и песни такие, они не нужны, их не ставят на радио, их не ставят на телевидении, и ты со своей душой раненой, ты не нужен. Я сегодня это говорил и повторял строчки Максимилиана Волошина: «Человек никогда не станет ничем иным, чем то, во что он свято верит». Есть колода карт Таро, гадальная, мистическая, оккультная, и там иерархия, есть высшая карта, которая может быть любой картой, это Джокер, это шут. Улыбайтесь, господа, потому что все глупости на земле делаются с серьезным выражением лица.