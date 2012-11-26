Прямой эфир

Дмитрий Харатьян рассказал, что он думает о Минске

26 ноября 2012 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Бравый гардемарин российского кинематографа с Минском породнился давно. Этот город для Дмитрия Харатьяна всегда останется молодым, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дмитрий Харатьян, народный артист России:
У меня впечатления, ассоциации связаны с моей молодостью, юностью, когда я здесь начинал свою актерскую кинокарьеру в фильме «Люди на болоте» вместе с Виктором Туровым и Дмитрием Зайцевым, поэтому все, что связано с этим городом, у меня, в первую очередь, связано с моей студенческой жизнью, значит, я продолжаю любить этот город, уже навсегда он вошел в историю моей жизни. Нет пробок, люди добрые и отзывчивые, чистота, порядок, уют, комфорт, доброжелательность,  свет и добро.

# Звезды # Звезды о Минске # Кино

Другие новости рубрики

Все новости
18 ноября 2012 16:55

Паттинсон и Стюарт: Воскрешение чувств или пиар последних «Сумерек»?

16 ноября 2012 07:55

Александр Лукашенко поздравил актера Владимира Ильина с 65-летием

10 ноября 2012 12:10

Победители «Листопада-2012»: золото - белорусскому фильму, бронза - польскому