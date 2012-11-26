Дмитрий Харатьян рассказал, что он думает о Минске

Новости Минска. Бравый гардемарин российского кинематографа с Минском породнился давно. Этот город для Дмитрия Харатьяна всегда останется молодым, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дмитрий Харатьян, народный артист России:

У меня впечатления, ассоциации связаны с моей молодостью, юностью, когда я здесь начинал свою актерскую кинокарьеру в фильме «Люди на болоте» вместе с Виктором Туровым и Дмитрием Зайцевым, поэтому все, что связано с этим городом, у меня, в первую очередь, связано с моей студенческой жизнью, значит, я продолжаю любить этот город, уже навсегда он вошел в историю моей жизни. Нет пробок, люди добрые и отзывчивые, чистота, порядок, уют, комфорт, доброжелательность, свет и добро.