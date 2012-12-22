Как на время съемок киноленты «Шпион» с Бондарчуком Минск превратился в Москву

Новости Минска. Актеры Федор Бондарчук и Данила Козловский 2 года назад переквалифицировались в бравых чекистов и вовлекали минчан в тайны советской контрразведки. По сюжету фильма «Шпион», главным героям Октябрьскому и Дорину предстояло обезоружить гения фашистского шпионажа Вассера и расшифровать дату начала войны. Агент немецкого фронта давно работает в Москве. А снимается – в Минске.

Наш город в очередной раз разделил с российской столицей роль киноплощадки. И если настоящая Москва выдалась в фильме далекой от реальности, и даже футуристичной, то Минск сыграл роль своего славянского брата весьма убедительно. Правда, в столичном ретро-антураже без юмора и шпионских махинаций у съемочной группы дела не обошлись.

От уютного сквера и живописных видов на набережную улицы Фрунзе, где чекисты продумывают свой контрплан «Затея» до не менее знакомой улицы Богдановича, которая стала отличной московской магистралью на время съемок. Здесь ретро-«эмки» красуются в одних рядах с современными авто. А четвертый автобус отправляется по маршруту Марьина роща – поселок Вешняки. Правила дорожного движения нарушают москвички, одетые по моде 1940 годов. Все эти кадры удалось запечатлеть в момент съемок фильма столичному краеведу Вадиму Зеленкову.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Здесь съемочная группа оборудовала остановку московского троллейбуса, висела табличка, и в роли московского троллейбуса снимался наш вечный труженик троллейбус МТБ-82, но на самом деле эти троллейбусы стали выпускаться только после войны и в 1941 году по Москве ходить никак не могли. Но на фоне того, что Гитлер говорит по скайпу, а московские контрразведчики пользуются видеомагнитофоном, это такие пустяки, что их даже не стоит упоминать.

Но на продвинутых системах видеонаблюдения фантазия постановщиков не остановилась. Сталин принимает чекистов в вымышленном Дворце Советов. Интересно то, что проект этого здания, действительно, был в плане реконструкции советской столицы за 1935 год. Графические шедевры архитектуры, как город сталинской фантазии. Минск продолжил советскую мечту градостроительства.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

А вот здесь, на улице Богдановича, вместо маленьких домиков знаменитого района под названием Осмоловка мы видим здание Дома радио, которое предполагалось построить в Москве на Миловской площади, оно так и не было построено. Она появилась хотя бы в Минске.

В погоне за радистом шпиона Вассера, кажется, принимал участие весь Минск. Динамичная гонка начинается с преодоления преграды близ Оперного театра: главные герои мчатся за немецким агентом по Богдановича и сворачивают на главный столичный проспект Независимости. Гонку ветеранов транспорта сменяет очередной для минчан сюрприз: административное здание и центральный книжный магазин остаются позади, а в конце проспекта вырос настоящий Кремль. Нагнать 700 километров на ретро-автобусе за 10 минут – такое возможно только в кино. Но на этом шпионская схватка не заканчивается. Эстафета переходит на улицу Коммунистическую.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук:

Когда троллейбус, а за ним и автобус, сворачивают здесь на Коммунистическую улицу, на которой троллейбусов отродясь не было, это, конечно, забавно. Когда снимали этот дом (Коммунистическая, 2), закрыли мемориальную доску и знак о том, что это архитектурный памятник, красной лентой, и оператор очень старался избегать надписи «1952» над подъездом. Троллейбус, кстати говоря, остановился прямо под окнами той квартиры, в которой в начале 1960 годов жил Ли Харви Освальд, подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди. Тоже, кстати, неплохой сюжет шпионского романа, но, как говорится, это уже совсем другая история.

И кто ж его поставил? – наверняка задавались вопросом минчане, прогуливаясь по бульвару по Комсомольской. Памятник Дзержинскому на время съемок заменил бюст Пушкину. Именно здесь немецкий радист пересаживается в такси, а гонка продолжается уже в Москве, на знаменитой сельскохозяйственной выставке.

Место встречи изменить нельзя. Кинотеатр «Центральный» не только стал местом тревожных мыслей Дорина в ожидании звонка виртуозного шпиона, но и сменил свое название на русскую версию и обзавелся модными, по тем временам, киноафишами.

В экранизации Бориса Акунина исторический контекст остается лишь тонким полунамеком. Но, согласитесь, что без футуристичных дирижаблей, современных гаджетов и даже без зажигательной сальсы приключения москвичей были бы уже не те. Альтернативная Москва в «Шпионе» удалась. И особенно приятно, что Минск в очередной раз сыграл свою роль исключительно, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.