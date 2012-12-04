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Анджелина Джоли уходит из кино?

04 декабря 2012 09:06
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Новости США. 37-летняя Анджелина Джоли всерьёз задумалась об уходе из кинематографа. Об этом пишет таблоид The Sun.

Анджелина Джоли, голливудская актриса:
Я готова на время отказаться от съемок в кино, так как скоро мои дети станут подростками, а я по себе знаю, насколько опасен этот период. Я хочу быть с ними рядом, чтобы уберечь от ошибок.

Напомним, Джоли и актёр Брэд Питт, воспитывают шестерых детей, в том числе трое приёмных.  Помимо кино самая знаменитая пара Голливуда занимается благотворительностью. Джоли с 2001 года работает послом доброй воли ООН по делам беженцев. А Бред Питт активно помогает в восстановлении Нового Орлеана. Многие кварталы этого американского города были практически стерты с лица земли ураганом Катрина в 2005 году.

# Кино # Звезды

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