Анджелина Джоли уходит из кино?

Новости США. 37-летняя Анджелина Джоли всерьёз задумалась об уходе из кинематографа. Об этом пишет таблоид The Sun.

Анджелина Джоли, голливудская актриса:

Я готова на время отказаться от съемок в кино, так как скоро мои дети станут подростками, а я по себе знаю, насколько опасен этот период. Я хочу быть с ними рядом, чтобы уберечь от ошибок.

Напомним, Джоли и актёр Брэд Питт, воспитывают шестерых детей, в том числе трое приёмных. Помимо кино самая знаменитая пара Голливуда занимается благотворительностью. Джоли с 2001 года работает послом доброй воли ООН по делам беженцев. А Бред Питт активно помогает в восстановлении Нового Орлеана. Многие кварталы этого американского города были практически стерты с лица земли ураганом Катрина в 2005 году.