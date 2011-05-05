Камео: самые нашумевшие появления топ-знаменитостей в эпизодах

Камео (от англ. cameo — камея) — короткое появление на экране известной персоны в эпизодической роли, как правило, без указания ее в титрах.

Камео может быть и небольшой постановочной ролью со словами и едва заметным появлением на экране — зачастую на заднем плане, в массовке, в гриме, то есть так, что заметить присутствие знаменитости может только очень внимательный человек.

В последнем случае камео представляет собой своеобразную режиссерскую шутку, как бы подмигивание внимательному зрителю. Роли-камео не всегда играют актеры, в них снимаются популярные режиссеры, политики, спортсмены, музыканты, писатели. Для многих поиск камео в фильмах стало серьезным увлечением, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В обиход термин «камео» ввел американский продюсер Майкл Тодд. Первым фильмом, относительно которого применили это понятие, стала экранизация романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», вышедшая в 1956 году. В фильме насчитывается 44 камео-роли.

Через 48 лет новые создатели «Вокруг света за 80 дней» тоже постарались в этом плане. Братья-актеры Люк и Оуэн Уилсоны сыграли братьев Райд — изобретателей, построивших первый аэроплан. А Арнольд Шварценеггер выступил в роли восточного принца. Это, кстати, было его последнее появление на экране перед тем, как он стал губернатором Калифорнии. Режиссер ленты Фрэнк Корачи и его друг Роб Шнайдер снялись, соответственно, в ролях пешехода и бродяги. Ветеран британской комедии Джон Клиз сыграл сержанта в крохотном эпизоде.

Основоположником камео был кинорежиссер Альфред Хичкок. В своем фильме «Жилец» 1927 года, когда для одной из сцен режиссеру понадобились дополнительные исполнители, он решил попробовать себя в качестве актера. Всего Хичкок сыграл более 30 камео в собственных картинах. Его роли как раз были второго плана — очень небольшими, без слов, не требующими от него актерского умения. По сути, Хичкок выполнял роль статиста — появлялся посреди толпы, проходил по улице под видом случайного прохожего.

На просторах бывшего СССР камео активно пропагандировал и сам часто использовал режиссер Эльдар Рязанов. В фильме «Гараж» он спал в углу, а в конце вытащил жребий.

В комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» Рязанов летел в самолете вместе с Мягковым.

А вот Леонид Гайдай снялся в роли осветителя на съемочной площадке режиссера Якина в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Знаменитая удлинившаяся рука Балбеса в «Каказской пленнице» тоже принадлежит Гайдаю.

Участие звезд может вносить в картину дополнительный смысловой подтекст, как в случае с изздателем Ларри Флинтом, исполнившем роль судьи в фильме «Народ против Ларри Флинта».

Камео может быть и неявным, когда известная персона не появляется на экране, но использован ее образ. Например, в трилогии «Властелин колец» над каминной полкой в норе Бильбо Бэггинса можно увидеть портрет режиссера фильма Питера Джексона и сценариста Филиппа Боинса. Джексон снялся в эпизодической роли крестьянина, жующего морковку в таверне. Во 2-й серии «Властелин колец. Две крепости» он играет роль воина Рохана, а в 3-й части — пирата.

Нельзя не упомянуть изобретательное камео в фильме «Люди в черном». В одной из сцен мы видим маленькие экраны, на которых люди в черном отслеживают живущих на Земле инопланетян. Среди них много личностей из сферы шоубизнеса.

Барри Зонненфельд, режиссер:

Больше всего мы хотели заполучить Майкла Джексона, но он категорически отказался. Мне хотелось поместить на экранчик самого себя, но это не понравилось компании Sony, прокатывающей фильм за рубежом. Они сказали, что меня мало кто может опознать в Австралии или в Гонконге.

Накануне предварительного просмотра для международных прокатчиков мой агент подписал контракт со Сталлоне. Он согласился. А вот Шварценеггер сказал «Нет!» Мне очень хотелось пригласить туда Стивена Спилберга, потому что в Голливуде есть дежурная шутка: «Спилберг так хорошо снимает фильмы об инопланетянах, потому что он сам один из них». Спилберг согласился при условии, что Джордж Лукас тоже появится на экранчике. Думаю, он был уверен, что тот откажется. А он взял и согласился.

На одном из экранов мы поместили Харви Вайнштейна — тогдашнего главу студии «Miramax». В нем есть что-то инопланетное.

Сама Эрин Брокович снялась в роли официантки Джулии в фильме «Эрин Брокович», где ее сыграла Джулия Робертс.

Роб Шнайдер отличился тем, что в трех фильмах с Адамом Сэндлером произносит одну и ту фразу: «Ты можешь это сделать!»

Иногда картины, основанные на реальных событиях, включают в себя роли-камео настоящих участников этих самых событий. Так, в «Аполлоне-13» Джеймс Лоуэлл, который был командиром корабля во время злополучного полета, появляется в финале и жмет руку Тому Хэнксу, сыгравшему самого Лоуэлла.



А есть и глубоко продуманные камео. Например, в фильме «Солдаты неудачи» идея снять звезду в одной из ключевых ролей, да так, чтобы никто не догадался, доведена до совершенства. Гримеры так замаскировали, а продюсеры так засекретили участие звезды, что, когда в финальных фильмах появилось «Том Круз в роли Лео Гроссмана», зрители испытали настоящий шок.

Есть камео, до сих пор не совсем понятные. Так, Памела Андерсон на вопрос «Было ли ее похищение в фильме «Барат» сымпровизированным или поставленным?» неизменно отвечает: «Без комментариев», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».