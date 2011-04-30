Что показать и что посмотреть в Минске

Экскурсионные туры по Минску, к сожалению, не отличаются многообразием. Гостям города обязательно показывают железнодорожный вокзал, ратушу и Национальную библиотеку. Однако не будем этим ограничиваться — ищем непредсказуемые варианты времяпрепровождения в Минске и удивляем наших гостей.

Эйфелева башня, оказывается, есть не только в Париже. Уже лет пять в Минске возвышается уменьшенная копия известной всему миру достопримечательности . Место неприглядное — дворы на востоке города, но Эйфелеву башню ничем не испортишь. Тем более, что летом она приобретён другой вид, в прямом смысле слова «расцветёт». Конструкция используется сотрудниками близлежащего ЖЭСа как клумба — таким образом вносится разнообразие в вертикальное озеленение города.

Единственная водонапорная башня , сохранившаяся в Минске, пока, к сожалению, не признана экскурсоводами. А зря — в прошлом году сооружению исполнилось сто лет. Она обращается на себя внимание снаружи — если проезжать по второму кольцу мимо железной дороги, её не упустишь из виду. И изнутри — прогулка по винтовой лестнице оставляет массу впечатлений.

Когда-то башня снабжала водой железнодорожную больницу, депо и станцию. А во время войны за её стенами скрывались партизаны. Сегодня это заброшенный объект, который, тем не менее, является памятником архитектуры ХХ века .

Послание в будущее от молодёжи 90-х и 2000-х — стена Цоя в Минске . Первоначально она располагалась на Октябрьской площади — это была бетонная плита, ограждающая доступ к стройплощадке Дворца Республики, негласное место встреч неформальной молодёжи. Через пять лет стену убрали из поля зрения широкой общественности, перенеся её за Музей Великой Отечественной войны. Был момент, когда она и вовсе исчезла из города. Сегодня альтернативная достопримечательность Минска располагается в сквере напротив стадиона «Динамо».

Когда говорят о Минске индустриальном, в первую очередь вспоминают о ТЭЦ-4. Излюбленное место фотографов, ищущих оригинальный фон и путешественников, которым приелась аккуратная столица. Гигантские трубы и необъятные поля — даже бывалым туристам здесь нравится. Делая снимок, не забудьте рассказать друзьям, что ТЭЦ-4 — одна из наиболее современных электростанций республики.

Есть место в Минске, где можно насладиться искусством, не переступая порог выставочного зала. Гаражи в Масюковщине стали площадкой для творческих изысканий граффитистов . Получилась своего рода галерея под открытым небом . Можно вообразить себя экспертом и разделить рисунки на образцы полной бездарности и творения, заслуживающие внимания. К тому же, для фотосъёмки интереснее пейзажа не найти.

Парк — не парк, музей — не музей. На улице Руссиянова в Уручье разместилась экспериментальная база валунов. Камни рассыпаны по полю в хаотичном порядке – так может показаться на первый взгляд. На самом деле, на территории в 6,5 гектаров валунами выложена карта Беларуси. Тропинки здесь имитируют реки, два небольших водоёма — озеро Нарочь и Минское море. Там, где условно расположены областные центры, высажены по три ели. Кроме того, каменная карта Беларуси имеет научную ценность. Здесь собраны более двух тысяч валунов из разных уголков страны.

Отложите в сторону официальные путеводители, и столица откроется в новом свете. Ей есть, чем удивить не только гостей города, но и самих минчан.