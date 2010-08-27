Съемки фильма «Любовь в большом городе-2»

Любовь в большом городе-2 — романтическая комедия про укрощение трех строптивых парней. В главных ролях Алексей Чадов, Вера Брежнева, Вилле Хаапасало, Настя Задорожная, Владимир Зеленский и Светлана Ходченкова.

Алексей Чадов, актер:

Это роль по счету у меня 26-я.

Телеведущий Владимир Зеленский играет Игоря — самого ранимого и впечатлительного влюбленного не самого высокого роста и с очень низким голосом.

Владимир Зеленский, актер:

Я в детстве страдал из-за этого, потому что я учился в английской школе, и когда меня вызывали к доске что-нибудь отвечать, все дети смеялись: человек маленького роста и бубнит низко-низко.

Вилле Хаапасало, его, лишенного особой стройности весельчака, зовут Сауна. Удивляться нечему: вполне подходящее имя для легендарного фина из отечественной комедии.

Вилле Хаапасало, актер:

Понятно, что все утрировано, но все равно это я.

Марюс Вайсберг, режиссер:

Мне повезло с артистами, все талантливые и изобретательные.

В роли Святого Валентина, занявшегося укрощением строптивых, режиссер первоначально видел Леонида Ярмольника, но актер посчитал, что ангел должен быть неожиданным.

Леонид Ярмольник, актер:

Филипп Киркоров не сколько актер, сколько знаковый персонаж в жизни каждого, поэтому у него все песни так или иначе о любви о счастье, о мечте.

Артем и Катя.

Вера Брежнева, актриса:

Когда я снималась в первой части, у нас в основном были сцены только с Лешей. Я практически других актеров не видела. Одна у нас только была общая конечная сцена возле суда. Здесь же у меня больше пересечений со многими актерами. Это дает дополнительную энергетическую зарядку.

Сауна и Алиса.

Настя Задорожная, актриса:

Во второй части я поняла, что превратилась в жену покемона.

Игорь и Настя.

Светлана Ходченкова, актриса:

Как тебя снимет режиссер, такой ты и будешь в кадре.

Владимир Зеленский:

Вторая история — это продолжение. Любовь наступила, но нет любви без детей. В этом и интрига второго фильма.

На этот раз трех счастливчиков околдуют в таиландском монастыре, но герои-любовники к отцовству совсем не готовы и будут противиться стать папочками изо всех сил. Основная часть съемок проходила в Москве. Всего за один месяц съемочная группа с летних маек перешла на пуховики. Именно так и случается, когда съемки стартуют в сентябре.

Вилее Хаапасало:

Я всегда хожу в шапке. Это не национальная черта. Я просто придумал себе так когда-то, мне стало так удобно. Если я сейчас выхожу на улицу без шапки, то у меня такое ощущение, что я без штанов.

А вот в последний съемочный день нужно было надевать шапки-ушанки. Ночью на крыше, где состоялся романтический ужин Артема и Кати, вся съемочная группа тряслась от холода.

Вера Брежнева:

Организация была лучше в Америке. Была четкость каждого человека в своих обязательствах. Но душевнее здесь.

Алексей Чадов:

Самой тяжелой в физическом плане была сцена драки с дзюдоистом-профессионалом. Мой герой случайно попадает на ринг и получает по полной программе.

Благодаря бодрой спортивной паре, Сауне и Алисе, большой кусок нового русского пирога составит спорт.

Настя Задорожная:

Ефремов — мой тренер, который блюдет мое расписание. Любая его реплика, самые простые слова, которые он произносит, материализуются во что-то безумно смешное. Есть сцена, где я с Вилле меняюсь ролями, я становлюсь мужиковатой, а мой прекрасный мужчина становится женщиной.

Женский грим дается Хаапасало нелегко. Но когда нужно сделать предложение любимой женщине — все средства хороши. Русский фин — самый комичный персонаж этого фильма.

Владимр Зеленский:

Когда он был с бородой, мне казалось, что мы не фина загримировали, а с нами едет Лев Николаевич Толстой.

Павла Деревянко не только не узнать, но и не увидать за охранным постом. На небольшую роль Павел согласился из-за большой дружбы с режиссером. Как признается актер, за три дня одежда сильно повлияла на его психику. Он даже всерьез решил переквалифицироваться в охранника.

Павел Деревянко, актер:

Я думаю, что я так и сделаю, более того я с каждым днем замечаю, что я уже не Павел Деревянко, а Павел Деревянко-охранник. Мне уже не хочется снимать эти усы, снимать этот костюм.

Для съемок душераздирающей сцены в милиции белую «шестерку-счастливицу» специально обклеили тематическими стикерами. Получилось весьма убедительно. А вот как Артему разговаривать через решетку со своей женой, придумали только на репетиции.

Одной из главных составляющих успеха станут костюмы.

Светлана Ходченкова:

Костюм Зеленского, в который я влюлена, - костюм с зубами.

Съемочная команда — образцовый конструктор, собранный режиссером Марюсом Вайсбергом по частям из разных стран. Оператор — поляк из Америки, второй режиссер — из Болгарии, монтажер — из Техаса. Обсуждения во время репетиций шли на английском языке.

Вилле Хаапасало:

Обычно на площадках коряво по-русски говорю только я , а тут я еще могу кого-то поправить. Это приятно.

О режиссерах плохо не говорят, но Марюс Вайсберг, делая ставку на актеров, судя по отзывам. вообще вне конкуренции.

Светлана Ходченкова:

Если его что-то не устраивает, он сразу об этом говорит. Но, как показывает практика, пока его устраивает все.

Павел Деревянко:

Марюс Вайсберг - тиран, деспот, угрюмый человек. Шутка. Что я могу сказать, это реально мой близкий друг и очень талантливый человек. Я бы ни для кого охранника не играл никогда в жизни. А для Марюса — с большим удовольствием.

В комедии все закончится хорошо, поэтому раз цена вопроса дети — они появятся.

Светлана Ходченкова:

С детьми страшно работать. Если они хотят спать, то ничего с ними не поделаешь. Мы ждем пока они выспятся.

Владимир Зеленский:

Главное не задавить ребенка. Я точно держал девочку, но говорили, что мальчик. Мне всегда приятно играть такие роли, потому что я сам папа, у меня есть любимая и замечательная доченька.

Снимать в фильме малюток в конвертиках с ленточками — задача не из легких, хотя бы потому, что в настоящий роддом никакую съемочную бригаду не пустят, поэтому вывеску «Роддом» повесили на библиотеку. Детишек для съемок режиссер отбирал сам по фотографиям, но требования к такому кастингу были невысокие. Он старался, чтобы дети в кадре были поменьше и смахивали на новорожденных.

Комедия на сегодняшний день — один из самых неподдающихся жанров в отечественном кино.