«Хельден» - реальная история о героическом подвиге, ставшая отличным пособием для молодёжи

Получилось или нет, судить пока рано: мистический триллер по жанру и героический лейтмотив по сюжету, пока полутораминутный презентационный ролик – это начало целой киноэпопеи. Современную интерпретацию «Мальчиша-кибальчиша» или «Тимура и его команды» экранизируют по-белорусски, в которой главный герой – реальный герой.

Ирина Брель, режиссёр:

У нас лейтмотив фильма, именно героический подвиг мальчика Тихона Барана. Эту историю я прочитала в детстве и готовила на внеклассном чтении. 12-летний партизанский связной Тихон стал очевидцем жестокой расправы карателей с родными мальчика и местными жителями деревни Байки, Пружанского района. За смелое и отчаянное решение сбить противника с партизанского следа мальчишка расплатился собственной жизнью, но увел карателей на топкие болота…Это подвиг, героизм и наше культурное наследие, которые надо знать и помнить. Именно тогда я решила, что необходимо увековечит ь подвиг ребенка написать сценарий и снять этот фильм.



Примечательно, что современная киноиндустрия активно предлагает телезрителям авторские кинокартины. Несмотря на финансовые вопросы, которые зачастую становятся главными, собственными силами, молодые режиссеры реализуют серьезные проекты. Так, с миру по нитке, и в мае следующего года в прокате может появиться полный метр поучительной белорусской киноистории.



Для работы над коротким роликом будущего полного метра необходимо было решить сразу несколько непростых задач: на равнинной местности найти болотную топь, как говорят, подождать «у моря погоды», собрать добровольцев и, конечно, выбрать главного героя.



Реальная история о героическом подвиге, известная благодаря записям из дневника карателя, стала ярким примером проявления самых мужественных качеств. В свою очередь, экранизация таких реальных историй может стать отличным пособием для подростающего поколения.