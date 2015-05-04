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«Я ничего не знаю, но всё скажу»: 80-летний Пьер Ришар выпустил мемуары

04 мая 2015 12:07
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Новости Франции. По мнению издателей, книга получилась такой же задорной и веселой, как и комедийные картины, в которых снимался Пьер Ришар.

В мемуарах он рассказывает разные эпизоды из жизни, не связанные с кинематографом, например, о работе массажистом. Воспоминания Ришара заняли 300 страниц.

«Я ничего не знаю, но всё скажу»: 80-летний Пьер Ришар выпустил мемуары-1

В своих воспоминаниях Ришар с восхищением отзывается о партнере по фильмам «Невезучие», «Папаши» и «Беглецы» – Жераре Депардье.

Пьер Ришар, французский актер:
Между Жераром и мной возникло особое взаимодействие, особая алхимия, необычайно эффективная как на экране, так и в жизни.

«Я ничего не знаю, но всё скажу»: 80-летний Пьер Ришар выпустил мемуары-4



Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, Ришар поддерживает себя в форме, ежедневно занимается гимнастикой с тренером.

«Я ничего не знаю, но все скажу», так актёр озаглавил свою книгу. И Ришар надеется, что читателям будет нескучно.

«Я ничего не знаю, но всё скажу»: 80-летний Пьер Ришар выпустил мемуары-7

В мемуарах Пьер Ришар также рассказывает, почему его волосы перестали кучерявиться и зачем он протестовал против образа смешного недотепы.

Пьер Ришар. Чтобы сверстники не били его, он постоянно придумывал и разыгрывал сценки. Так появился артист. Больше фактов из жизни великого актера вы узнаете, посмотрев видео.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Пьер Ришар # Пьер Ришар

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