«Я ничего не знаю, но всё скажу»: 80-летний Пьер Ришар выпустил мемуары

Новости Франции. По мнению издателей, книга получилась такой же задорной и веселой, как и комедийные картины, в которых снимался Пьер Ришар.



В мемуарах он рассказывает разные эпизоды из жизни, не связанные с кинематографом, например, о работе массажистом. Воспоминания Ришара заняли 300 страниц.

В своих воспоминаниях Ришар с восхищением отзывается о партнере по фильмам «Невезучие», «Папаши» и «Беглецы» – Жераре Депардье.



Пьер Ришар, французский актер:

Между Жераром и мной возникло особое взаимодействие, особая алхимия, необычайно эффективная как на экране, так и в жизни.





Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, Ришар поддерживает себя в форме, ежедневно занимается гимнастикой с тренером.

«Я ничего не знаю, но все скажу», так актёр озаглавил свою книгу. И Ришар надеется, что читателям будет нескучно.

В мемуарах Пьер Ришар также рассказывает, почему его волосы перестали кучерявиться и зачем он протестовал против образа смешного недотепы.



