Американец, предсмертной просьбой которого было посмотреть седьмой эпизод «Звездных войн», ушел из жизни

Новости США. Во вторник, 10 ноября, ушел из жизни американец, для которого создатели легендарной саги «Звездные войны» организовали показ предварительной версии нового эпизода картины за два месяца до выхода в прокат, сообщает The Guardian. Неизлечимо больной Дэниел Флитвуд был первым и пока единственным зрителем эпизода «Звёздные войны: Пробуждение силы». 31-летний уроженец штата Техас страдал от агрессивной формы рака, которая поразила 90% лёгких. По прогнозам врачей, ему оставалось жить всего несколько месяцев.



Фото. Дэниел Флитвуд

Дэниел был большим поклонником «Звездных воин». И ему очень хотелось успеть посмотреть новую часть фильма. Дэниэл Флитвуд (журналу People): Если я всё-таки посмотрю фильм, я могу умереть от счастья! Я посмотрел каждый предыдущий эпизод саги по несколько раз, я анализировал всё до мелочей. И я надеюсь, мне удастся увидеть, что произошло дальше.



Фото. Дэниел Флитвуд с женой

Чтобы воплотить мечту умирающего мужчины, была организована медиа-кампания «Да прибудет сила с Дэниелом!». Когда ее поддержали актёры фильма «Звездные войны» (Марк Хэмилл, Питер Мейхью и Джон Бойега), заветное желание Дэниела осуществилось. Эшли Флитвуд, жена Дэниэла, в сети Facebook:

Дэниел только что закончил смотреть незаконченную версию нового эпизода «Звёздных войн» – «Пробуждение силы»! Мы хотели бы от души поблагодарить потрясающе талантливого режиссёра Джей Джей Абрамса за исполнение мечты моего мужа!



Фото. Дэниел Флитвуд с женой

Где состоялся показ, не известно, но скорее всего, он прошёл у Дэниела дома в связи с состоянием его здоровья. Организаторы медиа-кампании:

Все, кто принял участие в этом проекте, были счастливы, что смогли воплотить мечту этого человека в жизнь.