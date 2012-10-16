Актёр Кристофер Вальц, обладатель премии «Оскар», сыграет Михаила Горбачёва в фильме о холодной войне

Новости Великобритании. Австрийский актер Кристофер Вальц сыграет Михаила Горбачева в фильме о холодной войне. Вальц известен зрителям по картине «Бесславные ублюдки», где он сыграл роль полковника Ланды.

Как известно, Кристофер Вальц, помимо актёрских, обладает безупречными лингвистическими способностями. Во время проб на роль полковника Ланды режиссёр Тарантино предлагал каждому из кандидатов прочесть стихи на английском, немецком, французском и итальянском – никому не удавалось. Режиссер уже хотел закрывать проект, но на пробы пришел Вальц.

Как сообщает BBC, в центре картины о холодной войне – встреча Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом в Исландии, ознаменовавшая окончание холодной войны в 1986 году. Ожидается, что съемки фильма начнутся в марте будущего года.

Роль американского президента Рональда Рейгана в фильме о холодной войне отдана Майклу Дугласу. И Вальц, и Дуглас являются обладателями кинопремии «Оскар».

Сценарий для политической драмы написал Кевин Худ, ранее работавший над фильмом «Джейн Остин». Режиссёром картины стал Майкл Ньюэлл, известный зрителям по фильму «Четыре свадьбы и одни похороны», а также по экранизации четвертой части эпопеи о Гарри Поттере.

Майкл Ньюэлл, британский режиссёр:

Горбачев и Рейган – два самых значительных политика своего времени. Очень волнительно увидеть, как великие актеры справятся с ролями «гигантов», изменивших историю.