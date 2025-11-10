Зима не за горами! В Белгидромете рассказали о погоде на середину ноября

Зима не за горами. Ее дыхание начнет ощущаться в Беларуси уже с середины ноября. По данным Белгидромета, все чаще дожди будут переходить в мокрый снег, усилятся северные ветра, а температура воздуха приблизится к нулевой отметке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале недели на погоду повлияет холодный атмосферный фронт. Ожидается облачность с прояснениями и кратковременные осадки. Ночью и утром возможны туманы. Ветер – северо-западный, умеренный. Влажность воздуха – до 90 %. Что касается температурного фона, то ночью будет от -1 на севере до +7 на юге. 10 и 11 ноября днем – от 7 до 10 тепла. Ближе к середине недели существенных осадков не прогнозируется, лишь по юго-востоку возможны кратковременные дожди.