Журавль в небе – это мечта. На кого могла быть похожа героиня сериала Ася Солнцева?

Всё начинается с мечты. Мама Натальи Щегловой мечтала о свободе, и потому в 1988 году вместе с 15-летней дочерью уехала в США. Она считала, что в этой стране больше возможностей. Было трудно. Наташа после уроков в школе бегала подрабатывать на ипподром, а в будущем видела себя врачом. Но память о своей первой встрече с небом не отпускала. Ей тогда было 5 лет. Они с мамой летели из родного Магадана в Москву. Полет долгий. Ребенок от скуки болтался по салону и оказался в кабине пилота. Там в полном детском восторге девчушка прожила несколько часов, и у неё родилась своя мечта – о небе. О своих детских впечатлениях Наташа часто рассказывала взрослому коллеге по работе на ипподроме. И однажды он сказал: «Я купил тебе сертификат на учебный полет с инструктором. Попробуй!» Она попробовала и воспылала новой старой идеей – летать. Мечта для неё стала реальностью. Окончив летный университет, Наталья начала свою заоблачную карьеру. Теперь она уже опытный пилот в компании American Airlines, летный стаж – 30 лет, живет в Далласе.

«Надо быть одержимым своей идеей. Даже когда тебе говорят «это невозможно», надо продолжать верить и двигаться вперед». В этих словах Натальи Щегловой, по правде говоря, ничего нового. Так может каждый сказать, кто уже добился желаемой цели. И не только в Америке. Но для любой девчонки, мечтающей о месте в жизни, которое везде традиционно занимают мужики, они имеют особый смысл. Что значит – «невозможно»?! Женщина может быть профи в любом деле. Если о небе, то это доказала ещё в 1909 году французская актриса Раймонда де Ларош, совершив 300-метровый полет. Её считают первой в мире женщиной, поднявшейся в небо на летательном аппарате, который мы называем самолетом. Она бросила театральную сцену ради штурвала. Летчица поставила несколько мировых рекордов в молодой еще тогда авиации. Тем и прославилась. Была ли у неё мечта? Наверное. Ведь мужики-то уже летали, было на кого смотреть и завидовать.

Может быть, в нашей истории не совсем уместно вспоминать войну. Тогда ведь не очень-то смотрели, в юбке ты или в брюках – бери шинель, становись в строй. Но всё-таки. Кто из вас знает, тот вспомнит, что были такие женщины-летчицы, которых немцы окрестили «ночными ведьмами». Еще до войны в Советском Союзе в летные училища набирали девушек, мечтающих стать пилотами. И вот когда грянул 41-й, летчица Марина Раскова предложила сформировать женское авиационное подразделение. Набралось аж три полка. А ведь ни одна из этих сотен девчонок не пришла в авиацию по чьей-нибудь чужой воле. Все они любили высоту. Как до них влюбилась в эту бескрайнюю синеву Раймонда де Ларош. Как уже после них небо заворожило маленькую девочку Наташу из Магадана. И уже тысячи других по всему миру. Или героиню сериала «Журавль в небе» Асю Солнцеву…

Неслучайно ведь небо – это существительное среднего рода. Оно для всех: и для мужчин, и для женщин. Собственно, как и всё в этом мире. Правда, всегда найдется человек, который скажет: «Этим женщинам делать нечего. Сидели бы дома, борщи варили». Но время уже не то. И не только в какой-нибудь свободной от гендерных предрассудков стране слабый пол может держать штурвал самолета. Кстати, в авиакомпаниях США всего-то 5% пилотов – женщины. Самая продвинутая – австралийская компания QantasLink (12%), на втором – англичане FlyBy (10%), на третьем люксембургский перевозчик LuxAir (менее 10%). Россиянки тоже не лыком шиты, управляют и боингами, и аэробусами, и суперджетами. Но крепко отстают – в «Аэрофлоте», например, чуть более 2%. В российской авиации пилотов в юбках более шестидесяти человек. Не все из них пока руководят экипажами. Но это пока. Десять лет назад первым капитаном воздушного судна была назначена Ольга Грачева. Она сегодня самая знаменитая женщина-пилот в России. А в 2014 году должность командира экипажа авиалайнера получила Мария Уваровская. Интересно: по образованию она архитектор, после работы ещё юной бегала в аэроклуб учиться летать на маленьких самолётиках. Значит, – была у девушки мечта, и «долеталась» до больших. Сейчас Мария одна из известных в стране пилотов.

Так чью биографию повторила героиня сериала «Журавль в небе» Ася Солнцева? Да каждой женщины, которая могла бы сидеть дома и варить борщ, но такой тихой жизни предпочла высокое голубое небо.

Главное – не отказываться от мечты.

Ваш В.Д.