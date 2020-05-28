Прямой эфир

Гигантского трансформера установили в Клецке

28 мая 2020 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Клецке появилась скульптура персонажа из мультфильма «Трансформеры», рассказали в программе «Центральный регион».

Необычную идею воплотил в жизнь ОАО «Клецкий мехзавод».

Гигантского трансформера установили в Клецке -1

Гигантского трансформера установили в Клецке -3

Гигантского трансформера установили в Клецке -5

Высота фигуры 4 метра, а вес фигуры превышает 400 килограммов.

Гигантского трансформера установили в Клецке -8

Гигантского трансформера установили в Клецке -10

Гигантского трансформера установили в Клецке -12

Такой персонаж был выбран неслучайно. В одной из школ района дети изучают робототехнику.

Гигантского трансформера установили в Клецке -15

Скульптура посвящена новым технологиям.
 

# Достопримечательности Минской области # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем
28 мая 2020 11:26

А вы знали, какие торты были популярны в год вашего рождения? Сейчас расскажем

Загадать желание под священными деревьями, посмотреть на оленей и словить сома в 80 кило. Почему стоит побывать на Припятском Полесье
28 мая 2020 08:59

Загадать желание под священными деревьями, посмотреть на оленей и словить сома в 80 кило. Почему стоит побывать на Припятском Полесье

«У меня не будет громких заявлений». Евгения Лоза рассказала о разводе с Антоном Батыревым
28 мая 2020 08:26

«У меня не будет громких заявлений». Евгения Лоза рассказала о разводе с Антоном Батыревым