Гигантского трансформера установили в Клецке

В Клецке появилась скульптура персонажа из мультфильма «Трансформеры», рассказали в программе «Центральный регион».
Необычную идею воплотил в жизнь ОАО «Клецкий мехзавод».
В Клецке появилась скульптура персонажа из мультфильма «Трансформеры», рассказали в программе «Центральный регион».
Необычную идею воплотил в жизнь ОАО «Клецкий мехзавод».
Высота фигуры 4 метра, а вес фигуры превышает 400 килограммов.
Такой персонаж был выбран неслучайно. В одной из школ района дети изучают робототехнику.
Скульптура посвящена новым технологиям.