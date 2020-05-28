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Уровень милоты зашкаливает. Собаки тепло встретили котят в своём доме

28 мая 2020 12:21
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Наверное, много лет назад коты и псы плохо ладили. Именно поэтому и возникло выражение: «живут как кошка с собакой», которое подразумевает неприятные взаимоотношения. Однако теперь это выражение не соответствует действительности. Сейчас питомцы вполне дружелюбно относятся друг к другу, особенно если познакомить их ещё в детстве.

Один из примеров такого знакомства был опубликован на YouTube-канале Viral Paws. Взрослым собакам показали маленьких котят. Два золотистых ретривера и хаски осторожно обнюхивали малышей и с интересом наблюдали за этой вознёй.

Уровень милоты зашкаливает. Собаки тепло встретили котят в своём доме -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Viral Paws 

Когда котята немного подросли, они начали приставать к своим старшим коллегам. Впрочем, ретриверы и хаски не возражают против такого внимания. Они продолжают присматривать за малышами, чтобы те не попали в какую-нибудь опасную ситуацию.

Уровень милоты зашкаливает. Собаки тепло встретили котят в своём доме -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Viral Paws 

Ролик с котятами и заботливыми собаками очень понравился пользователям соцсетей. Сейчас у видео более 8,5 миллионов просмотров и более 5,5 тысяч комментариев. В них люди говорят, что более милую картину даже представить сложно.

Уровень милоты зашкаливает. Собаки тепло встретили котят в своём доме -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Viral Paws 

Кстати, коты и собаки проявляют внимательность и заботу не только к другим питомцам, но и к людям.

Один взгляд домашних любимцев на хозяев уже заставляет плавиться от умиления (здесь подробнее).  

# Домашние животные # калейдоскоп # Видеофакт

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