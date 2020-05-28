Уровень милоты зашкаливает. Собаки тепло встретили котят в своём доме

Наверное, много лет назад коты и псы плохо ладили. Именно поэтому и возникло выражение: «живут как кошка с собакой», которое подразумевает неприятные взаимоотношения. Однако теперь это выражение не соответствует действительности. Сейчас питомцы вполне дружелюбно относятся друг к другу, особенно если познакомить их ещё в детстве.

Один из примеров такого знакомства был опубликован на YouTube-канале Viral Paws. Взрослым собакам показали маленьких котят. Два золотистых ретривера и хаски осторожно обнюхивали малышей и с интересом наблюдали за этой вознёй.